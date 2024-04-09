В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в РФ

09 апреля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Законопроект представят на рассмотрение Госдумы в ближайшее время Фото: Игорь Пантин © URA.RU Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете продажи вейпов на территории России. Соответствующий законопроект разработан и находится в распоряжении ТАСС. «Запрещается розничная торговля никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — говорится в тексте законопроекта. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), который является одним из авторов инициативы. На данный момент ведется сбор подписей под законопроектом, а также проводятся консультации по документу. Нилов уточнил, что в ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Авторы инициативы обращают внимание на рост числа подростков, использующих вейпы — по их данным, к 2023 году их количество увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что точки продажи вейпов (электронных сигарет) должны быть закрыты за незаконную продажу данной продукции несовершеннолетним. Он отметил, что наказание нарушителям нужно ужесточить, так как от продажи этой продукции зависит здоровье детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете продажи вейпов на территории России. Соответствующий законопроект разработан и находится в распоряжении ТАСС. «Запрещается розничная торговля никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — говорится в тексте законопроекта. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), который является одним из авторов инициативы. На данный момент ведется сбор подписей под законопроектом, а также проводятся консультации по документу. Нилов уточнил, что в ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Авторы инициативы обращают внимание на рост числа подростков, использующих вейпы — по их данным, к 2023 году их количество увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что точки продажи вейпов (электронных сигарет) должны быть закрыты за незаконную продажу данной продукции несовершеннолетним. Он отметил, что наказание нарушителям нужно ужесточить, так как от продажи этой продукции зависит здоровье детей.