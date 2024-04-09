В Вязьме увеличили число ликвидаторов обрушения моста

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
На месте ЧП работают 455 человек Фото:

Для устранения последствий последствий обрушения моста в Вязьме (Смоленская область) привлечено еще больше людей. Сейчас на месте ЧП работают 455 человек и 55 единиц специальной техники. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники действовали для предотвращения последствий обрушения путепровода в Вязьме», — сообщил Анохин в telegram-канале.

В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. После ЧП Анохин заявил, что объект восстанавливать не будут. Главное — в материале URA.RU.

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Для устранения последствий последствий обрушения моста в Вязьме (Смоленская область) привлечено еще больше людей. Сейчас на месте ЧП работают 455 человек и 55 единиц специальной техники. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. «Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники действовали для предотвращения последствий обрушения путепровода в Вязьме», — сообщил Анохин в telegram-канале. В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. После ЧП Анохин заявил, что объект восстанавливать не будут. Главное — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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