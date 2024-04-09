В Вязьме увеличили число ликвидаторов обрушения моста

09 апреля 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают 455 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для устранения последствий последствий обрушения моста в Вязьме (Смоленская область) привлечено еще больше людей. Сейчас на месте ЧП работают 455 человек и 55 единиц специальной техники. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. «Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники действовали для предотвращения последствий обрушения путепровода в Вязьме», — сообщил Анохин в telegram-канале. В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. После ЧП Анохин заявил, что объект восстанавливать не будут. Главное — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для устранения последствий последствий обрушения моста в Вязьме (Смоленская область) привлечено еще больше людей. Сейчас на месте ЧП работают 455 человек и 55 единиц специальной техники. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. «Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники действовали для предотвращения последствий обрушения путепровода в Вязьме», — сообщил Анохин в telegram-канале. В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. После ЧП Анохин заявил, что объект восстанавливать не будут. Главное — в материале URA.RU.