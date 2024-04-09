Глава МЧС Куренков посетит регионы с самой плачевной ситуацией с паводками

09 апреля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, позже он посетит Курганскую и Тюменскую области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Глава МЧС России Александр Куренков посетит регионы страны, где ситуация с паводками является наиболее сложной. Так, он уже вылетел в Оренбургскую область, где проконтролирует выполнение своих поручений, которые дал на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщает МЧС России. «Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область», — передает telegram-канал МЧС РФ. Отмечается, что он лично проконтролирует выполнение поручений по ликвидации последствий паводков и оказания помощи местным жителям. Кроме того, Куренков посетит Тюменскую и Курганскую области. В этих регионах прогнозируется неблагоприятная обстановка. Там уже были усилены группировки спасателей, в режим повышенной готовности были приведены средства и силы МЧС России. Также в областях проводятся превентивные мероприятия. Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ситуация с паводками в регионе в ближайшие два дня продолжит ухудшаться. На данный момент в городе действует режим ЧС. В работах по борьбе с паводками задействованы 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств и один беспилотник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС России Александр Куренков посетит регионы страны, где ситуация с паводками является наиболее сложной. Так, он уже вылетел в Оренбургскую область, где проконтролирует выполнение своих поручений, которые дал на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщает МЧС России. «Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область», — передает telegram-канал МЧС РФ. Отмечается, что он лично проконтролирует выполнение поручений по ликвидации последствий паводков и оказания помощи местным жителям. Кроме того, Куренков посетит Тюменскую и Курганскую области. В этих регионах прогнозируется неблагоприятная обстановка. Там уже были усилены группировки спасателей, в режим повышенной готовности были приведены средства и силы МЧС России. Также в областях проводятся превентивные мероприятия. Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ситуация с паводками в регионе в ближайшие два дня продолжит ухудшаться. На данный момент в городе действует режим ЧС. В работах по борьбе с паводками задействованы 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств и один беспилотник.