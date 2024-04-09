Губернатор Шумков встретился с депутатами гордумы второй раз за годы правления. Фото

09 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков (слева) и полпред президента в УрФО Якушев (справа) встретились с депутатами гордумы из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в УрФО Владимир Якушев провели совместную встречу с депутатами городской думы Кургана для обсуждения мер по борьбе с половодьем. Это вторая встреча главы региона с депутатами гордумы с 2019 года, как сообщил URA.RU депутат гордумы Иван Камшилов. «Заседание состоялось со всеми депутатами гордумы с Шумковым и Якушевым. Это во второй раз с 2019 года. В основном депутатам были сказаны общие слова, касательно паводка. О том, что нужно работать с населением, про эвакуацию. Также попросили разместить у себя в соцсетях информацию о подтоплениях, чтобы предупредить граждан», — сообщает Камшилов. С его слов, совещание прошло 9 апреля утром в здании областного правительства. В своем telegram-канале полпред президента Якушев написал, что сейчас необходимо консолидировать усилия для эффективного оповещения жителей о надвигающейся беде. «Уверен, вместе мы справимся с этим вызовом. Тот факт, что паводки в этом году ожидаются рекордными за многие десятилетия, не должен нас пугать. Напротив, это стимул объединить усилия. Нужно заранее эвакуировать всех жителей, в том числе оказать адресную поддержку пенсионерам, маломобильным и одиноким гражданам», — отметил полпред в канале «UrFO_INFO». Также встреча по данным с канала прошла с ветеранами региона и представителями фонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным. В регионе введен режим ЧС из-за наводнения. По данным прогноза, уровень воды в Курганской области поднимется выше 11 метров. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции. Депутаты курганской гордумы встретились с губернатором Шумковым и полпредом Якушевым telegram-канал «UrFO_INFO», web.telegram.org Также встреча прошла с ветеранами и фондом «Защитники Отечества» telegram-канал «UrFO_INFO», web.telegram.org Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в УрФО Владимир Якушев провели совместную встречу с депутатами городской думы Кургана для обсуждения мер по борьбе с половодьем. Это вторая встреча главы региона с депутатами гордумы с 2019 года, как сообщил URA.RU депутат гордумы Иван Камшилов. «Заседание состоялось со всеми депутатами гордумы с Шумковым и Якушевым. Это во второй раз с 2019 года. В основном депутатам были сказаны общие слова, касательно паводка. О том, что нужно работать с населением, про эвакуацию. Также попросили разместить у себя в соцсетях информацию о подтоплениях, чтобы предупредить граждан», — сообщает Камшилов. С его слов, совещание прошло 9 апреля утром в здании областного правительства. В своем telegram-канале полпред президента Якушев написал, что сейчас необходимо консолидировать усилия для эффективного оповещения жителей о надвигающейся беде. «Уверен, вместе мы справимся с этим вызовом. Тот факт, что паводки в этом году ожидаются рекордными за многие десятилетия, не должен нас пугать. Напротив, это стимул объединить усилия. Нужно заранее эвакуировать всех жителей, в том числе оказать адресную поддержку пенсионерам, маломобильным и одиноким гражданам», — отметил полпред в канале «UrFO_INFO». Также встреча по данным с канала прошла с ветеранами региона и представителями фонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным. В регионе введен режим ЧС из-за наводнения. По данным прогноза, уровень воды в Курганской области поднимется выше 11 метров. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.