Полпред Якушев из-за наводнения приехал в Курганскую область. Фото

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Совещение с Патрушевым. Курган, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев лично контролирует подготовку к паводку в Курганской области (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. О визите сообщается на сайте полпреда.

«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе работает в Курганской области. Вместе с главой региона Вадимом Шумковым Владимир Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол», — указано в сообщении.

Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным ситуацию с паводком. В регионе уже эвакуировали 571 человека. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий — в трансляции URA.RU.

Полпред Владимир Якушев обсудил подготовку к паводку с представителями правительства, мэрии и других ведомств
Полпред Владимир Якушев обсудил подготовку к паводку с представителями правительства, мэрии и других ведомств
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. О визите сообщается на сайте полпреда. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе работает в Курганской области. Вместе с главой региона Вадимом Шумковым Владимир Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол», — указано в сообщении. Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным ситуацию с паводком. В регионе уже эвакуировали 571 человека. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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