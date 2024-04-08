Полпред Якушев из-за наводнения приехал в Курганскую область. Фото

08 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев лично контролирует подготовку к паводку в Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. О визите сообщается на сайте полпреда. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе работает в Курганской области. Вместе с главой региона Вадимом Шумковым Владимир Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол», — указано в сообщении. Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным ситуацию с паводком. В регионе уже эвакуировали 571 человека. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий — в трансляции URA.RU. Полпред Владимир Якушев обсудил подготовку к паводку с представителями правительства, мэрии и других ведомств Фото: пресс-служба губернатора Курганской области https://t.me/urfo_info/5987 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. О визите сообщается на сайте полпреда. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе работает в Курганской области. Вместе с главой региона Вадимом Шумковым Владимир Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол», — указано в сообщении. Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным ситуацию с паводком. В регионе уже эвакуировали 571 человека. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий — в трансляции URA.RU.