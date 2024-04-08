Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. О визите сообщается на сайте полпреда.
«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе работает в Курганской области. Вместе с главой региона Вадимом Шумковым Владимир Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол», — указано в сообщении.
Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным ситуацию с паводком. В регионе уже эвакуировали 571 человека. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий — в трансляции URA.RU.
Полпред Владимир Якушев обсудил подготовку к паводку с представителями правительства, мэрии и других ведомств
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области https://t.me/urfo_info/5987
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган, чтобы оценить готовность региона к паводку. О визите сообщается на сайте полпреда. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе работает в Курганской области. Вместе с главой региона Вадимом Шумковым Владимир Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол», — указано в сообщении. Также полпред провел совещание по видеоконференцсвязи. Якушев отметил, что лично контролирует процессы подготовки к паводку. Ранее Шумков обсудил с президентом Владимиром Путиным ситуацию с паводком. В регионе уже эвакуировали 571 человека. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий — в трансляции URA.RU.