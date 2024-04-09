Общественники пожаловались на «Мутабор» спустя 3 дня после открытия

09 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Активисты из организации «Ветераны России» были недовольны новой вечеринкой в клубе «Мутабор» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Общественники из организации «Ветераны России» попросили закрыть московский клуб «Мутабор», в котором проходила «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. С открытия он проработал всего три дня. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Генпрокуратуру, СК и Госдуму попросили закрыть „Мутабор“ — после первой же вечеринки под новой вывеской», — передает telegram-канал. Клуб успел проработать всего три дня. Заведение было опечатано на 90 дней с 1 января 2024 года после вечеринки Ивлеевой. С 6 апреля клуб открылся под новым названием «Арма». В свою очередь, общественники из организации «Ветераны России» остались недовольны вечеринкой, которая прошла после открытия заведения. Они написали заявления в разные ведомства с просьбой разобраться с происходящим. Кроме того, telegram-канал добавил, что тюменскому активисту Юрию Рябцеву пришел ответ насчет этой ситуации из ГУ МВД по Москве. Ему было обещано еще раз провести проверку клуба. Ранее на «Мутабор» поступило еще одно исковое заявление в Лефортовский районный суд Москвы. Активист из Тюмени хотел взыскать с заведения моральную компенсацию за проведение «голой вечеринки» во время спецоперации. Было назначено предварительное судебное заседание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественники из организации «Ветераны России» попросили закрыть московский клуб «Мутабор», в котором проходила «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. С открытия он проработал всего три дня. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Генпрокуратуру, СК и Госдуму попросили закрыть „Мутабор“ — после первой же вечеринки под новой вывеской», — передает telegram-канал. Клуб успел проработать всего три дня. Заведение было опечатано на 90 дней с 1 января 2024 года после вечеринки Ивлеевой. С 6 апреля клуб открылся под новым названием «Арма». В свою очередь, общественники из организации «Ветераны России» остались недовольны вечеринкой, которая прошла после открытия заведения. Они написали заявления в разные ведомства с просьбой разобраться с происходящим. Кроме того, telegram-канал добавил, что тюменскому активисту Юрию Рябцеву пришел ответ насчет этой ситуации из ГУ МВД по Москве. Ему было обещано еще раз провести проверку клуба. Ранее на «Мутабор» поступило еще одно исковое заявление в Лефортовский районный суд Москвы. Активист из Тюмени хотел взыскать с заведения моральную компенсацию за проведение «голой вечеринки» во время спецоперации. Было назначено предварительное судебное заседание.