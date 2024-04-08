Челябинский суд закрыл для СМИ процесс о передаче активов «Макфы» государству. Фото, видео

09 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Возражения юристов, представляющих «Макфу», не были приняты во внимание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Центральный районный суд Челябинска 9 апреля закрыл для СМИ дальнейший ход процесса о передаче государству активов холдинга «Макфа». Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Причиной стало ходатайство Генпрокуратуры, заявившей о необходимости предъявить на гражданском процессе доказательства из уголовного дела при сохранении тайны следствия. Расследование касается основателя холдинга, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В ответ юрист «Первого хлебокомбината» (одно из ключевых предприятий «Макфы», с которого началось строительство бизнес-империи) заявил, это дело рассматривалось в открытом заседании. Кроме того, Юревич никогда не скрывал своих доходов. Соответственно, это не может служить причиной перевода процесса в закрытый режим. После чего всем присутствующим раздали официальное возражение на закрытие заседания. «Все объемы уголовного дела были материалами публичного характера. Вообще нет смысла на данный момент закрывать судебное заседание», — заявила представляющая интересы экс-главы региона Людмила Айвар. Однако возражения представителей основателя холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и семьи совладельца «Макфы, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, не были приняты во внимание. «В процессе рассмотрения заявлено ходатайство о переходе заседания в закрытое. Представители ответчика возражали. Суд считает возможным продолжить дальнейшие разбирательства в закрытом судебном заседании», — резюмировал судья. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Челябинска 9 апреля закрыл для СМИ дальнейший ход процесса о передаче государству активов холдинга «Макфа». Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Причиной стало ходатайство Генпрокуратуры, заявившей о необходимости предъявить на гражданском процессе доказательства из уголовного дела при сохранении тайны следствия. Расследование касается основателя холдинга, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В ответ юрист «Первого хлебокомбината» (одно из ключевых предприятий «Макфы», с которого началось строительство бизнес-империи) заявил, это дело рассматривалось в открытом заседании. Кроме того, Юревич никогда не скрывал своих доходов. Соответственно, это не может служить причиной перевода процесса в закрытый режим. После чего всем присутствующим раздали официальное возражение на закрытие заседания. «Все объемы уголовного дела были материалами публичного характера. Вообще нет смысла на данный момент закрывать судебное заседание», — заявила представляющая интересы экс-главы региона Людмила Айвар. Однако возражения представителей основателя холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и семьи совладельца «Макфы, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, не были приняты во внимание. «В процессе рассмотрения заявлено ходатайство о переходе заседания в закрытое. Представители ответчика возражали. Суд считает возможным продолжить дальнейшие разбирательства в закрытом судебном заседании», — резюмировал судья. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.