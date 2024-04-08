На срочном заседании в мэрии Кургана обсудили подготовку домов к паводку

09 апреля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Управкомпании проведут поквартирный обход (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В мэрии Кургана прошло заседание с управляющими организациями, где обсуждалась подготовка многоквартирных домов и жителей города к паводку. Об этом сообщила администрация города Кургана. «В администрации города Кургана в рамках подготовки к предстоящему паводку, 8 апреля состоялось рабочее совещание с руководителями управляющих организаций. <…> На совещании, в котором участвовали руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК, активисты советов домов, находящихся в непосредственном управлении, обсуждались вопросы подготовки к предстоящему паводку жителей многоквартирных жилых домов», — указано в сообществе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Совещание провел замглавы и директор департамента ЖКХ Роман Медведев Несколько микрорайонов, по данным мэрии, находятся в зоне предполагаемого подтопления. Среди них микрорайоны Восточный, Шевелевка, Западный, Солнечный, ТЭЦ, Тополя. Администрация пишет, что организациями на информационных стендах в жилых домах будут размещены памятки на случай прихода большой воды. Кроме того, сообщила мэрия, в скором времени будут проведены срочные собрания собственников МКД, информирование жителей через общие чаты о том, что дом в зоне подтопления. «Это означает, что необходимо заблаговременно позаботиться о себе и своих близких: заранее подготовить документы, необходимые вещи и лекарства. Следует продумать, где можно разместиться на период паводка, где разместить своих домашних животных», — указано в сообществе. Власти так же просят не ждать срочной эвакуации, не рисковать, а покинуть затопляемый дом самостоятельно. Мэрия напомнила, что работают пункты временного размещения граждан, где могут укрыться те, у кого нет родственников или знакомых, у которых можно переждать наводнение. Для того, чтобы горожане знали, что делать и куда идти, замглавы города Медведев наказал управляющим организациям провести поквартирный обход с целью информирования. Ранее сообщалось, что курганцев эвакуировали в пункты временного размещения. Всего под эвакуацию попало более 100 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Кургана прошло заседание с управляющими организациями, где обсуждалась подготовка многоквартирных домов и жителей города к паводку. Об этом сообщила администрация города Кургана. «В администрации города Кургана в рамках подготовки к предстоящему паводку, 8 апреля состоялось рабочее совещание с руководителями управляющих организаций. <…> На совещании, в котором участвовали руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК, активисты советов домов, находящихся в непосредственном управлении, обсуждались вопросы подготовки к предстоящему паводку жителей многоквартирных жилых домов», — указано в сообществе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Совещание провел замглавы и директор департамента ЖКХ Роман Медведев Несколько микрорайонов, по данным мэрии, находятся в зоне предполагаемого подтопления. Среди них микрорайоны Восточный, Шевелевка, Западный, Солнечный, ТЭЦ, Тополя. Администрация пишет, что организациями на информационных стендах в жилых домах будут размещены памятки на случай прихода большой воды. Кроме того, сообщила мэрия, в скором времени будут проведены срочные собрания собственников МКД, информирование жителей через общие чаты о том, что дом в зоне подтопления. «Это означает, что необходимо заблаговременно позаботиться о себе и своих близких: заранее подготовить документы, необходимые вещи и лекарства. Следует продумать, где можно разместиться на период паводка, где разместить своих домашних животных», — указано в сообществе. Власти так же просят не ждать срочной эвакуации, не рисковать, а покинуть затопляемый дом самостоятельно. Мэрия напомнила, что работают пункты временного размещения граждан, где могут укрыться те, у кого нет родственников или знакомых, у которых можно переждать наводнение. Для того, чтобы горожане знали, что делать и куда идти, замглавы города Медведев наказал управляющим организациям провести поквартирный обход с целью информирования. Ранее сообщалось, что курганцев эвакуировали в пункты временного размещения. Всего под эвакуацию попало более 100 человек.