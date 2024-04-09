Лавров назвал даты встреч Путина и Си Цзиньпина

Лавров: Си Цзиньпин и Путин в 2024 году встретятся на полях саммитов БРИКС и ШОС
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Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир,  stock
В 2024 году Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся два раза на саммитах БРИКС и ШОС Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в 2024 году на полях саммитов БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае.

«[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года и саммит ШОС в Астане в июне», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РБК.

Глава МИД отметил, что у лидеров могут появиться и другие возможности встретится. По его словам, встречи нужны для поддержания постоянного политического диалога.

До этого в СМИ поступала информация о том, какую первую страну посетит Путин после инаугурации. Источники называли Китай. Спустя время эти данные подтвердил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, российского лидера ждут в Китае в 2024 году. В последний раз Путин был в республике осенью прошлого года.

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в 2024 году на полях саммитов БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае. «[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года и саммит ШОС в Астане в июне», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РБК. Глава МИД отметил, что у лидеров могут появиться и другие возможности встретится. По его словам, встречи нужны для поддержания постоянного политического диалога. До этого в СМИ поступала информация о том, какую первую страну посетит Путин после инаугурации. Источники называли Китай. Спустя время эти данные подтвердил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, российского лидера ждут в Китае в 2024 году. В последний раз Путин был в республике осенью прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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