Лавров назвал даты встреч Путина и Си Цзиньпина

Лавров: Си Цзиньпин и Путин в 2024 году встретятся на полях саммитов БРИКС и ШОС

09 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

В 2024 году Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся два раза на саммитах БРИКС и ШОС Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в 2024 году на полях саммитов БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае. «[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года и саммит ШОС в Астане в июне», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РБК. Глава МИД отметил, что у лидеров могут появиться и другие возможности встретится. По его словам, встречи нужны для поддержания постоянного политического диалога. До этого в СМИ поступала информация о том, какую первую страну посетит Путин после инаугурации. Источники называли Китай. Спустя время эти данные подтвердил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, российского лидера ждут в Китае в 2024 году. В последний раз Путин был в республике осенью прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в 2024 году на полях саммитов БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае. «[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года и саммит ШОС в Астане в июне», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РБК. Глава МИД отметил, что у лидеров могут появиться и другие возможности встретится. По его словам, встречи нужны для поддержания постоянного политического диалога. До этого в СМИ поступала информация о том, какую первую страну посетит Путин после инаугурации. Источники называли Китай. Спустя время эти данные подтвердил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, российского лидера ждут в Китае в 2024 году. В последний раз Путин был в республике осенью прошлого года.