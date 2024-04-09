Лавров назвал даты встреч Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в 2024 году на полях саммитов БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае.
«[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года и саммит ШОС в Астане в июне», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РБК.
Глава МИД отметил, что у лидеров могут появиться и другие возможности встретится. По его словам, встречи нужны для поддержания постоянного политического диалога.
До этого в СМИ поступала информация о том, какую первую страну посетит Путин после инаугурации. Источники называли Китай. Спустя время эти данные подтвердил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, российского лидера ждут в Китае в 2024 году. В последний раз Путин был в республике осенью прошлого года.
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