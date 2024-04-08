У екатеринбурженки, погибшей в ДТП с фурой, нашли предсмертную записку

У екатеринбурженки, которая скончалась в больнице после столкновения с фурой, нашли предсмертную записку. Подробности URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«Когда случилась авария, на место оперативно прибыли врачи скорой помощи. Они обнаружили в кармане у пострадавшей предсмертную записку», — объяснил собеседник агентства.
ДТП случилось на перекрестке улиц Самородная и Баритовая. Легковой автомобиль, в котором находилась женщина и пятилетний ребенок, столкнулся с фурой. От удара грузовик перевернулся, из бака началась течь бензина. Водительницу и мальчика, которые ехали в легковушке, пришлось извлекать спасателям из груды металла.
Женщина получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в детской больнице №9.
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