Происшествия ДТП У екатеринбурженки, погибшей в ДТП с фурой, нашли предсмертную записку 09 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 + Женщина разбилась в жесткой аварии, ее ребенок получил травмы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU У екатеринбурженки, которая скончалась в больнице после столкновения с фурой, нашли предсмертную записку. Подробности URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Когда случилась авария, на место оперативно прибыли врачи скорой помощи. Они обнаружили в кармане у пострадавшей предсмертную записку», — объяснил собеседник агентства. ДТП случилось на перекрестке улиц Самородная и Баритовая. Легковой автомобиль, в котором находилась женщина и пятилетний ребенок, столкнулся с фурой. От удара грузовик перевернулся, из бака началась течь бензина. Водительницу и мальчика, которые ехали в легковушке, пришлось извлекать спасателям из груды металла. Женщина получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в детской больнице №9. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У екатеринбурженки, которая скончалась в больнице после столкновения с фурой, нашли предсмертную записку. Подробности URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Когда случилась авария, на место оперативно прибыли врачи скорой помощи. Они обнаружили в кармане у пострадавшей предсмертную записку», — объяснил собеседник агентства. ДТП случилось на перекрестке улиц Самородная и Баритовая. Легковой автомобиль, в котором находилась женщина и пятилетний ребенок, столкнулся с фурой. От удара грузовик перевернулся, из бака началась течь бензина. Водительницу и мальчика, которые ехали в легковушке, пришлось извлекать спасателям из груды металла. Женщина получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в детской больнице №9. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям