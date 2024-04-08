08 апреля 2024

У екатеринбурженки, погибшей в ДТП с фурой, нашли предсмертную записку

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Тюмень, дтп, авария
Женщина разбилась в жесткой аварии, ее ребенок получил травмы (архивное фото) Фото:

У екатеринбурженки, которая скончалась в больнице после столкновения с фурой, нашли предсмертную записку. Подробности URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«Когда случилась авария, на место оперативно прибыли врачи скорой помощи. Они обнаружили в кармане у пострадавшей предсмертную записку», — объяснил собеседник агентства.

ДТП случилось на перекрестке улиц Самородная и Баритовая. Легковой автомобиль, в котором находилась женщина и пятилетний ребенок, столкнулся с фурой. От удара грузовик перевернулся, из бака началась течь бензина. Водительницу и мальчика, которые ехали в легковушке, пришлось извлекать спасателям из груды металла.

Женщина получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в детской больнице №9.

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У екатеринбурженки, которая скончалась в больнице после столкновения с фурой, нашли предсмертную записку. Подробности URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Когда случилась авария, на место оперативно прибыли врачи скорой помощи. Они обнаружили в кармане у пострадавшей предсмертную записку», — объяснил собеседник агентства. ДТП случилось на перекрестке улиц Самородная и Баритовая. Легковой автомобиль, в котором находилась женщина и пятилетний ребенок, столкнулся с фурой. От удара грузовик перевернулся, из бака началась течь бензина. Водительницу и мальчика, которые ехали в легковушке, пришлось извлекать спасателям из груды металла. Женщина получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в детской больнице №9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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