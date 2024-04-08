Очевидцы сняли на видео место ДТП, в котором разбилась екатеринбурженка

09 апреля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Подробности трагедии сейчас выясняют дознаватели (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU После столкновения с фурой легковой автомобиль, в котором находились мать и ее трехлетний сын, превратился в груду металла. Жуткие кадры снял очевидец происшествия и поделился с URA.RU. Как видно, на месте работают спасатели, полиция и врачи реанимации. Женщина, сидевшая за рулем, получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. URA.RU сообщало, что в кармане у водительницы была найдена предсмертная записка. Ее трехлетний сын тоже получил травмы и сейчас находится в детской больнице №9. По неподтвержденной информации, мальчик перевозился на переднем сидении. Он был в детском кресле, что, вероятно, и спасло ему жизнь. Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. От удара грузовик со щебнем перевернулся, из бака началась течь бензина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После столкновения с фурой легковой автомобиль, в котором находились мать и ее трехлетний сын, превратился в груду металла. Жуткие кадры снял очевидец происшествия и поделился с URA.RU. Как видно, на месте работают спасатели, полиция и врачи реанимации. Женщина, сидевшая за рулем, получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. URA.RU сообщало, что в кармане у водительницы была найдена предсмертная записка. Ее трехлетний сын тоже получил травмы и сейчас находится в детской больнице №9. По неподтвержденной информации, мальчик перевозился на переднем сидении. Он был в детском кресле, что, вероятно, и спасло ему жизнь. Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. От удара грузовик со щебнем перевернулся, из бака началась течь бензина.