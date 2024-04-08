08 апреля 2024

Очевидцы сняли на видео место ДТП, в котором разбилась екатеринбурженка

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Тюмень, дтп, авария
Подробности трагедии сейчас выясняют дознаватели (архивное фото) Фото:

После столкновения с фурой легковой автомобиль, в котором находились мать и ее трехлетний сын, превратился в груду металла. Жуткие кадры снял очевидец происшествия и поделился с URA.RU.

Как видно, на месте работают спасатели, полиция и врачи реанимации. Женщина, сидевшая за рулем, получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. URA.RU сообщало, что в кармане у водительницы была найдена предсмертная записка.

Ее трехлетний сын тоже получил травмы и сейчас находится в детской больнице №9. По неподтвержденной информации, мальчик перевозился на переднем сидении. Он был в детском кресле, что, вероятно, и спасло ему жизнь.

Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. От удара грузовик со щебнем перевернулся, из бака началась течь бензина.

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После столкновения с фурой легковой автомобиль, в котором находились мать и ее трехлетний сын, превратился в груду металла. Жуткие кадры снял очевидец происшествия и поделился с URA.RU. Как видно, на месте работают спасатели, полиция и врачи реанимации. Женщина, сидевшая за рулем, получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. URA.RU сообщало, что в кармане у водительницы была найдена предсмертная записка. Ее трехлетний сын тоже получил травмы и сейчас находится в детской больнице №9. По неподтвержденной информации, мальчик перевозился на переднем сидении. Он был в детском кресле, что, вероятно, и спасло ему жизнь. Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. От удара грузовик со щебнем перевернулся, из бака началась течь бензина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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