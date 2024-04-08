08 апреля 2024

В Тюменской области к паводку готовы более 400 пунктов временного размещения

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Заседание комитета по аграрным вопросам облдумы.Тюмень, чейметов владимир
Замгубернатора доложил о стабильной ситуации по паводку Фото:
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В Тюменской области в период паводка граждан готовы принять в 402 пунктах временного размещения, оборудованных всем необходимым. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Владимир Чейметов, обращение которого опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства области.

«Подготовка к паводку проводится с 2023 года. В Тюменской области подготовлены 402 пункта временного размещения. Они обеспечены необходимым имуществом. В регионе завершено строительство дамб в Ишиме, деревне Ильинка Казанского района, в селах Абатское и Викулово. Реки обследуют беспилотники. Обстановка остается стабильной», — заявил замгубернатора Владимир Чейметов.

По данным властей, уровень воды в Тоболе за сутки повысился с шести до 40 сантиметров, то есть на 566%. В реке Ишим — с 34 до 42 сантиметров, или на 23%. После схода льда на реках очистят русла и пространства под мостами.

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области режим ЧС по паводку объявили еще до прихода «большой воды». Гражданам разъясняют порядок действий в случае затопления домов, и просят запастись питьевой водой.

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В Тюменской области в период паводка граждан готовы принять в 402 пунктах временного размещения, оборудованных всем необходимым. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Владимир Чейметов, обращение которого опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства области. «Подготовка к паводку проводится с 2023 года. В Тюменской области подготовлены 402 пункта временного размещения. Они обеспечены необходимым имуществом. В регионе завершено строительство дамб в Ишиме, деревне Ильинка Казанского района, в селах Абатское и Викулово. Реки обследуют беспилотники. Обстановка остается стабильной», — заявил замгубернатора Владимир Чейметов. По данным властей, уровень воды в Тоболе за сутки повысился с шести до 40 сантиметров, то есть на 566%. В реке Ишим — с 34 до 42 сантиметров, или на 23%. После схода льда на реках очистят русла и пространства под мостами. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области режим ЧС по паводку объявили еще до прихода «большой воды». Гражданам разъясняют порядок действий в случае затопления домов, и просят запастись питьевой водой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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