В Тюменской области к паводку готовы более 400 пунктов временного размещения

09 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Замгубернатора доложил о стабильной ситуации по паводку Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области в период паводка граждан готовы принять в 402 пунктах временного размещения, оборудованных всем необходимым. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Владимир Чейметов, обращение которого опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства области. «Подготовка к паводку проводится с 2023 года. В Тюменской области подготовлены 402 пункта временного размещения. Они обеспечены необходимым имуществом. В регионе завершено строительство дамб в Ишиме, деревне Ильинка Казанского района, в селах Абатское и Викулово. Реки обследуют беспилотники. Обстановка остается стабильной», — заявил замгубернатора Владимир Чейметов. По данным властей, уровень воды в Тоболе за сутки повысился с шести до 40 сантиметров, то есть на 566%. В реке Ишим — с 34 до 42 сантиметров, или на 23%. После схода льда на реках очистят русла и пространства под мостами. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области режим ЧС по паводку объявили еще до прихода «большой воды». Гражданам разъясняют порядок действий в случае затопления домов, и просят запастись питьевой водой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в период паводка граждан готовы принять в 402 пунктах временного размещения, оборудованных всем необходимым. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Владимир Чейметов, обращение которого опубликовано в telegram-канале инфоцентра правительства области. «Подготовка к паводку проводится с 2023 года. В Тюменской области подготовлены 402 пункта временного размещения. Они обеспечены необходимым имуществом. В регионе завершено строительство дамб в Ишиме, деревне Ильинка Казанского района, в селах Абатское и Викулово. Реки обследуют беспилотники. Обстановка остается стабильной», — заявил замгубернатора Владимир Чейметов. По данным властей, уровень воды в Тоболе за сутки повысился с шести до 40 сантиметров, то есть на 566%. В реке Ишим — с 34 до 42 сантиметров, или на 23%. После схода льда на реках очистят русла и пространства под мостами. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области режим ЧС по паводку объявили еще до прихода «большой воды». Гражданам разъясняют порядок действий в случае затопления домов, и просят запастись питьевой водой.