08 апреля 2024

Жителям Тюменской области разъяснили, что делать во время затопления их домов

Тюменские власти выпустили памятку о действиях в случае внезапного потопа
© Служба новостей «URA.RU»
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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, лодка, ишим, паводок, наводнение
Если спастись самостоятельно не получится, ожидайте помощи на крышах и чердаках домов Фото:
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Власти рассказали жителям Тюменской области о действиях в случае внезапного затопления. Населению рекомендуют быстро собрать необходимые вещи, выпустить мелких животных, отключить электричество и газ и ждать помощь на крышах и чердаках. Памятку опубликовал telegram-канал администрации Ишима, в котором возможность ЧС наиболее высока.

«Действия в случае внезапного подтопления. Быстро соберите необходимые документы (паспорта, свидетельства и прочее), ценности, лекарства, продукты, одежду и прочий необходимый минимум. Сложите их в рюкзак или чемодан», — говорится в памятке на случай ЧС.

Также населению рекомендуют:

  • по возможности перенесите имущество на верхние этажи или поднимите на верхние полки;
  • перед выходом из дома отключите электричество и газ, закройте окна и двери, если есть время — заколотите первые этажи;
  • выпустите мелких животных из помещений, собак отвяжите;
  • по возможности немедленно покиньте зону затопления, двигаясь в сборные эвакуационные пункты;
  • если самостоятельно покинуть место ЧС невозможно, поднимитесь на верхние этажи, чердак или крышу и ожидайте спасателей;
  • следите за информацией в официальных каналах властей или СМИ.

Как ранее писало URA.RU, с 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводкам. Уровень воды в реках прибывает ежедневно. Гражданам рекомендуют собрать «тревожные» чемоданчики и, если есть возможность, заранее покинуть дома в зонах возможного затопления.

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Власти рассказали жителям Тюменской области о действиях в случае внезапного затопления. Населению рекомендуют быстро собрать необходимые вещи, выпустить мелких животных, отключить электричество и газ и ждать помощь на крышах и чердаках. Памятку опубликовал telegram-канал администрации Ишима, в котором возможность ЧС наиболее высока. «Действия в случае внезапного подтопления. Быстро соберите необходимые документы (паспорта, свидетельства и прочее), ценности, лекарства, продукты, одежду и прочий необходимый минимум. Сложите их в рюкзак или чемодан», — говорится в памятке на случай ЧС. Также населению рекомендуют: Как ранее писало URA.RU, с 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводкам. Уровень воды в реках прибывает ежедневно. Гражданам рекомендуют собрать «тревожные» чемоданчики и, если есть возможность, заранее покинуть дома в зонах возможного затопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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