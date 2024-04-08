Жителям Тюменской области разъяснили, что делать во время затопления их домов

Власти рассказали жителям Тюменской области о действиях в случае внезапного затопления. Населению рекомендуют быстро собрать необходимые вещи, выпустить мелких животных, отключить электричество и газ и ждать помощь на крышах и чердаках. Памятку опубликовал telegram-канал администрации Ишима, в котором возможность ЧС наиболее высока.
«Действия в случае внезапного подтопления. Быстро соберите необходимые документы (паспорта, свидетельства и прочее), ценности, лекарства, продукты, одежду и прочий необходимый минимум. Сложите их в рюкзак или чемодан», — говорится в памятке на случай ЧС.
Также населению рекомендуют:
- по возможности перенесите имущество на верхние этажи или поднимите на верхние полки;
- перед выходом из дома отключите электричество и газ, закройте окна и двери, если есть время — заколотите первые этажи;
- выпустите мелких животных из помещений, собак отвяжите;
- по возможности немедленно покиньте зону затопления, двигаясь в сборные эвакуационные пункты;
- если самостоятельно покинуть место ЧС невозможно, поднимитесь на верхние этажи, чердак или крышу и ожидайте спасателей;
- следите за информацией в официальных каналах властей или СМИ.
Как ранее писало URA.RU, с 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводкам. Уровень воды в реках прибывает ежедневно. Гражданам рекомендуют собрать «тревожные» чемоданчики и, если есть возможность, заранее покинуть дома в зонах возможного затопления.
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