Жителям Тюменской области разъяснили, что делать во время затопления их домов

Тюменские власти выпустили памятку о действиях в случае внезапного потопа

Если спастись самостоятельно не получится, ожидайте помощи на крышах и чердаках домов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Власти рассказали жителям Тюменской области о действиях в случае внезапного затопления. Населению рекомендуют быстро собрать необходимые вещи, выпустить мелких животных, отключить электричество и газ и ждать помощь на крышах и чердаках. Памятку опубликовал telegram-канал администрации Ишима, в котором возможность ЧС наиболее высока.

«Действия в случае внезапного подтопления. Быстро соберите необходимые документы (паспорта, свидетельства и прочее), ценности, лекарства, продукты, одежду и прочий необходимый минимум. Сложите их в рюкзак или чемодан», — говорится в памятке на случай ЧС.

Также населению рекомендуют:

по возможности перенесите имущество на верхние этажи или поднимите на верхние полки;

перед выходом из дома отключите электричество и газ, закройте окна и двери, если есть время — заколотите первые этажи;

выпустите мелких животных из помещений, собак отвяжите;

по возможности немедленно покиньте зону затопления, двигаясь в сборные эвакуационные пункты;

если самостоятельно покинуть место ЧС невозможно, поднимитесь на верхние этажи, чердак или крышу и ожидайте спасателей;

следите за информацией в официальных каналах властей или СМИ.

Как ранее писало URA.RU, с 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводкам. Уровень воды в реках прибывает ежедневно. Гражданам рекомендуют собрать «тревожные» чемоданчики и, если есть возможность, заранее покинуть дома в зонах возможного затопления.