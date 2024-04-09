Bild: ВС РФ используют тактику взятия Бахмута в штурме Часова Яра

Во время битвы за Часов Яр ВС РФ используют тактику «двойного удара». Она заключается в обходе позиций ВСУ с флангов и единовременном прямом фронтальном нанесении удара. Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.
«В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т. д.) тактику „двойного удара“: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что для этого изучал маневры российской армии под Часовом Яром за последние 10 дней.
Ранее telegram-канал «Военное дело» сообщил, что глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. При этом в публикации говорится, что в скором времени населенный пункт перейдет под контроль российской армии.
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Во время битвы за Часов Яр ВС РФ используют тактику «двойного удара». Она заключается в обходе позиций ВСУ с флангов и единовременном прямом фронтальном нанесении удара. Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке. «В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т. д.) тактику „двойного удара“: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что для этого изучал маневры российской армии под Часовом Яром за последние 10 дней. Ранее telegram-канал «Военное дело» сообщил, что глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. При этом в публикации говорится, что в скором времени населенный пункт перейдет под контроль российской армии.