«Военное дело»: глава военной администрации покинул Часов Яр из-за ВС РФ

Глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».
«Сергей Чаус покинул Часов Яр. Украинские каналы сообщают, что очень скоро город перейдет под контроль ВС РФ», — говорится в публикации. Официальной информации по этому поводу нет.
До этого Сергей Чаус несколько раз заявлял о сложной ситуации около Часова Яра. По его словам, критический момент был 4 апреля. Он отметил, что наступление России усиливается, передает телеканал 360.
Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Богдановка около города, как сообщают военкоры РФ. Они добавили, что освобождение произошло после ожесточенных боев на местности.
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