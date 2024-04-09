Глава банды пермских судебных приставов обжаловал приговор в суде Челябинска

Жалобу экс-главы УФССП по Пермскому краю Кожевникова рассмотрит суд Челябинска

09 апреля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Игорь Кожевников пытается доказать свою невиновность Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Жалоба бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова поступила в Седьмой кассационный суд Челябинска. Экс-глава ведомства заявляет о своей невиновности и просит отменить приговор Пермского районного суда, который назначил Кожевникову 10 лет колонии строгого режима. «Жалоба на приговор бывшему главе УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову направлена в Седьмой кассационный суд в Челябинске. Дата рассмотрения дела еще не назначена, информация о жалобе в картотеке суда не опубликована. Кожевников просит отменить приговор Пермского районного суда, поскольку считает, что не причастен к совершению преступления. Он заявляет об оговоре со стороны свидетельницы по его делу Александры Мардановой, осужденной за те же преступления», — сообщило издание Properm со ссылкой адвоката Кожевникова. Уголовное дело в отношении Игоря Кожевникова, Александры Мардановой, их подчиненных, а также группы бизнесменов, расследовалось в Пермском крае с июня 2018 года. В июле того же года фигуранты дела были задержаны. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек. Члены банды обналичили с арестованных счетов юрлиц более 15 млн рублей. За это они получали процент. Кожевникова приговорили к 10 годам колонии строгого режима, его заместитель Александра Марданова получила пять лет колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жалоба бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова поступила в Седьмой кассационный суд Челябинска. Экс-глава ведомства заявляет о своей невиновности и просит отменить приговор Пермского районного суда, который назначил Кожевникову 10 лет колонии строгого режима. «Жалоба на приговор бывшему главе УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову направлена в Седьмой кассационный суд в Челябинске. Дата рассмотрения дела еще не назначена, информация о жалобе в картотеке суда не опубликована. Кожевников просит отменить приговор Пермского районного суда, поскольку считает, что не причастен к совершению преступления. Он заявляет об оговоре со стороны свидетельницы по его делу Александры Мардановой, осужденной за те же преступления», — сообщило издание Properm со ссылкой адвоката Кожевникова. Уголовное дело в отношении Игоря Кожевникова, Александры Мардановой, их подчиненных, а также группы бизнесменов, расследовалось в Пермском крае с июня 2018 года. В июле того же года фигуранты дела были задержаны. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек. Члены банды обналичили с арестованных счетов юрлиц более 15 млн рублей. За это они получали процент. Кожевникова приговорили к 10 годам колонии строгого режима, его заместитель Александра Марданова получила пять лет колонии общего режима.