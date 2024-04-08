В Казахстане, откуда в Курган идет вода, объяснили, чем обусловлен рекордный паводок

Климатолог Тиллакарим: рекордные паводки в Казахстане вызваны обильными осадками

09 апреля 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Из-за паводка оказались затоплены территории Западно-Казахстанской области Фото: Илья Московец © URA.RU В Казахстане, откуда в Курган идет вода, осень побила рекорд по влажности и избытку осадков. Климатические изменения стали одной из основных причин паводка, считает начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра «Казгидромет» Турсын Тиллакарим. «Одна из причин паводков — изменение климатических условий. В Казахстане осень 2023 года стала самой влажной с 1965-го. Обычно в конце ноября осадки выпадают в виде снега, но концу прошлого года они были жидкими. Затем наступила зима. Это привело к образованию ледяной корки на поверхности почвы. На нее выпал снег. С декабря по март это все копилось. Затем, когда температура перешла через ноль градусов, началось активное таяние снежного покрова. Из-за того, что земля была переувлажненной и не впитывала влагу, начались паводки», — объяснила Турсын Тиллакарим в интервью Tengrinews.kz. Ранее на водохранилищах Казахстана усиленно сбрасывали воду, в том числе на Курган, чтобы предотвратить их переполнение в период весеннего таяния снегов. В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казахстане, откуда в Курган идет вода, осень побила рекорд по влажности и избытку осадков. Климатические изменения стали одной из основных причин паводка, считает начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра «Казгидромет» Турсын Тиллакарим. «Одна из причин паводков — изменение климатических условий. В Казахстане осень 2023 года стала самой влажной с 1965-го. Обычно в конце ноября осадки выпадают в виде снега, но концу прошлого года они были жидкими. Затем наступила зима. Это привело к образованию ледяной корки на поверхности почвы. На нее выпал снег. С декабря по март это все копилось. Затем, когда температура перешла через ноль градусов, началось активное таяние снежного покрова. Из-за того, что земля была переувлажненной и не впитывала влагу, начались паводки», — объяснила Турсын Тиллакарим в интервью Tengrinews.kz. Ранее на водохранилищах Казахстана усиленно сбрасывали воду, в том числе на Курган, чтобы предотвратить их переполнение в период весеннего таяния снегов. В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.