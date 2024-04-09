Что такое «экономика предложения» и почему о ней говорят в правительстве

Министр Решетников озвучил цели «экономики предложения» правительства РФ

09 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Мишустин и Решетников на стратсессии правительства обсудили, как нивелировать факторы, ограничивающие рост экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия при помощи новых мер по развитию экономики предложения решает задачи по модернизации производства и агропромышленного сектора, чтобы удовлетворить возросший потребительский спрос россиян и внешнеторговых партнеров. Об этом по итогам стратегической сессии правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина рассказал министр экономического развития Максим Решетников на своем пресс-подходе для СМИ 9 апреля. Новость по теме В России растет ВВП и снижается безработица «Экономика предложения — это про то, как наращивать собственное производство для того, чтобы удовлетворять, в первую очередь, внутренний спрос. Разумеется, задачи по экспорту тоже никто [с правительства] не снимал. Поэтому сегодня состоялось обсуждение основных препятствий развития производства по ключевым отраслям», — рассказал Решетников. Видео пресс-подхода предоставлено URA.RU пресс-службой правительства РФ. К таким отраслям Решетников отнес агропромышленный сектор, ввиду возросшего потребления населением его продукции. Отметил министр и автопром, сферы транспорта и туризма. По словам министра, правительство решает проблему двух основных ограничений, с которыми столкнулась экономика России. «[Первое] — это ограничения рынка труда. Мы много обсуждали, что здесь нужно еще сделать, как повысить производительность труда. [Второе] — финансовое регулирование, привлечение инвестиций», — заключил Решетников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия при помощи новых мер по развитию экономики предложения решает задачи по модернизации производства и агропромышленного сектора, чтобы удовлетворить возросший потребительский спрос россиян и внешнеторговых партнеров. Об этом по итогам стратегической сессии правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина рассказал министр экономического развития Максим Решетников на своем пресс-подходе для СМИ 9 апреля. «Экономика предложения — это про то, как наращивать собственное производство для того, чтобы удовлетворять, в первую очередь, внутренний спрос. Разумеется, задачи по экспорту тоже никто [с правительства] не снимал. Поэтому сегодня состоялось обсуждение основных препятствий развития производства по ключевым отраслям», — рассказал Решетников. Видео пресс-подхода предоставлено URA.RU пресс-службой правительства РФ. К таким отраслям Решетников отнес агропромышленный сектор, ввиду возросшего потребления населением его продукции. Отметил министр и автопром, сферы транспорта и туризма. По словам министра, правительство решает проблему двух основных ограничений, с которыми столкнулась экономика России. «[Первое] — это ограничения рынка труда. Мы много обсуждали, что здесь нужно еще сделать, как повысить производительность труда. [Второе] — финансовое регулирование, привлечение инвестиций», — заключил Решетников.