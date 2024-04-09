Председатель гордумы Кургана Прозоров планирует пойти на новый срок. Фото

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Заседание городской думы. Курган, прозоров игорь
Председатель гордумы Кургана Игорь Прозоров подал документы на участие в праймериз ЕР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров стал участником предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в гордуму. Данная информация размещена в группе реготделения партии в соцсети «ВКонтакте».

«Среди кандидатов, подавших документы недавно, председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров, депутаты — представители промышленности Кирилл Гринюк и Александр Маклыгин, педагог Татьяна Кравец и руководитель фонда Олег Прозоров», — указано в сообщении. На момент публикации информации, участниками праймериз стали 17 человек, 12 из них зарегистрируют в ближайшее время.

Также в предварительном голосовании участвуют сотрудник оборонного предприятия Сергей Кобец, директор реготделения Российского детского фонда Лариса Соколова, директор по развитию ООО «МобиДик» Филипп Захаров, проректор по молодежной политике КГУ Алена Овсянникова, временно не работающий Денис Шевелев и старшеклассник Максим Вагин. Праймериз пройдет с 20 по 26 мая.

Ранее стало известно, что в предварительном голосовании участвуют бывший ректор КГСХА Олеги Филистеев и кандидат на пост мэра Дмитрий Жуковский. Первой зарегистрировалась депутат гордумы Анастасия Романович.

Пока в праймериз принимают участие шесть действующих депутатов гордумы
Пока в праймериз принимают участие шесть действующих депутатов гордумы
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Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров стал участником предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в гордуму. Данная информация размещена в группе реготделения партии в соцсети «ВКонтакте». «Среди кандидатов, подавших документы недавно, председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров, депутаты — представители промышленности Кирилл Гринюк и Александр Маклыгин, педагог Татьяна Кравец и руководитель фонда Олег Прозоров», — указано в сообщении. На момент публикации информации, участниками праймериз стали 17 человек, 12 из них зарегистрируют в ближайшее время. Также в предварительном голосовании участвуют сотрудник оборонного предприятия Сергей Кобец, директор реготделения Российского детского фонда Лариса Соколова, директор по развитию ООО «МобиДик» Филипп Захаров, проректор по молодежной политике КГУ Алена Овсянникова, временно не работающий Денис Шевелев и старшеклассник Максим Вагин. Праймериз пройдет с 20 по 26 мая. Ранее стало известно, что в предварительном голосовании участвуют бывший ректор КГСХА Олеги Филистеев и кандидат на пост мэра Дмитрий Жуковский. Первой зарегистрировалась депутат гордумы Анастасия Романович.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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