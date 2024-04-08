Бывший руководитель курганского вуза Филистеев стал участником праймериз ЕР

09 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бывший ректор КГСХА Олег Филистеев планирует участвовать в выборах в гордуму Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Бывший ректор Курганской сельскохозяйственной академии Олег Филистеев стал участником предварительного голосования партии «Единая Россия», в результате которого будут определены участники выборов в гордуму Кургана. Информация о выдвижении Филистеева размещена на сайте «Единой России». «Филистеев Олег Владимирович — Территориальная группа № 13. Беспартийный. Место работы: ФГБОУ ВО „Курганский государственный университет“. Должность: доцент кафедры физической и прикладной химии», — указано на сайте. Филистеев возглавлял КГСХА с 2022 по 2023 годы. Во время его руководства вуз реорганизовали в Лесниковский филиал Курганского госуниверситета. Позже он стал руководителем проектного офиса научно-образовательного центра КГУ. Ранее он был проректором КГУ. Помимо Филистеева, в праймериз уже участвуют еще четыре кандидата. В том числе, действующий депутат гордумы Анастасия Романович и врач-хирург, переехавшая в регион из Севастополя, Марьяна Брунштейн. Еще несколько претендентов, в том числе и кандидат на пост главы Кургана Дмитрий Жуковский, подали документы на участие в праймериз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший ректор Курганской сельскохозяйственной академии Олег Филистеев стал участником предварительного голосования партии «Единая Россия», в результате которого будут определены участники выборов в гордуму Кургана. Информация о выдвижении Филистеева размещена на сайте «Единой России». «Филистеев Олег Владимирович — Территориальная группа № 13. Беспартийный. Место работы: ФГБОУ ВО „Курганский государственный университет“. Должность: доцент кафедры физической и прикладной химии», — указано на сайте. Филистеев возглавлял КГСХА с 2022 по 2023 годы. Во время его руководства вуз реорганизовали в Лесниковский филиал Курганского госуниверситета. Позже он стал руководителем проектного офиса научно-образовательного центра КГУ. Ранее он был проректором КГУ. Помимо Филистеева, в праймериз уже участвуют еще четыре кандидата. В том числе, действующий депутат гордумы Анастасия Романович и врач-хирург, переехавшая в регион из Севастополя, Марьяна Брунштейн. Еще несколько претендентов, в том числе и кандидат на пост главы Кургана Дмитрий Жуковский, подали документы на участие в праймериз.