В курганском округе начали искать нового мэра

10 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Прием документов от претендентов на пост главы Шумихинского округа начнется 15 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шумихинском муниципальном округе Курганской области 15 апреля начнется прием документов для участия в конкурсе по отборку кандидатов на пост главы округа. Данная информация размещена на сайте администрации округа. «Срок приема документов для участия в конкурсе: с 15 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года», — указано в сообщении. Участники конкурса должны направить в конкурсную комиссию необходимые документы и пройти очное собеседование. В конкурсную комиссию вошли директор МКУ «Западный территориальный отдел Шумихинского муниципального округа Курганской области» Ольга Откидышева, депутат окружной думы Елена Логинова и директор Центра занятости населения Альменевского и Шумихинского округов Нина Черепанова. Конкурс пройдет в мае. В марте менее чем за год до конца срока в отставку ушел Сергей Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, которая временно исполняет обязанности главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шумихинском муниципальном округе Курганской области 15 апреля начнется прием документов для участия в конкурсе по отборку кандидатов на пост главы округа. Данная информация размещена на сайте администрации округа. «Срок приема документов для участия в конкурсе: с 15 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года», — указано в сообщении. Участники конкурса должны направить в конкурсную комиссию необходимые документы и пройти очное собеседование. В конкурсную комиссию вошли директор МКУ «Западный территориальный отдел Шумихинского муниципального округа Курганской области» Ольга Откидышева, депутат окружной думы Елена Логинова и директор Центра занятости населения Альменевского и Шумихинского округов Нина Черепанова. Конкурс пройдет в мае. В марте менее чем за год до конца срока в отставку ушел Сергей Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, которая временно исполняет обязанности главы.