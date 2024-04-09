09 апреля 2024

В курганском округе начали искать нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пустое кресло, кресло депутата, кресло мэра
Прием документов от претендентов на пост главы Шумихинского округа начнется 15 апреля Фото:

В Шумихинском муниципальном округе Курганской области 15 апреля начнется прием документов для участия в конкурсе по отборку кандидатов на пост главы округа. Данная информация размещена на сайте администрации округа.

«Срок приема документов для участия в конкурсе: с 15 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года», — указано в сообщении. Участники конкурса должны направить в конкурсную комиссию необходимые документы и пройти очное собеседование.

В конкурсную комиссию вошли директор МКУ «Западный территориальный отдел Шумихинского муниципального округа Курганской области» Ольга Откидышева, депутат окружной думы Елена Логинова и директор Центра занятости населения Альменевского и Шумихинского округов Нина Черепанова. Конкурс пройдет в мае.

В марте менее чем за год до конца срока в отставку ушел Сергей Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, которая временно исполняет обязанности главы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шумихинском муниципальном округе Курганской области 15 апреля начнется прием документов для участия в конкурсе по отборку кандидатов на пост главы округа. Данная информация размещена на сайте администрации округа. «Срок приема документов для участия в конкурсе: с 15 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года», — указано в сообщении. Участники конкурса должны направить в конкурсную комиссию необходимые документы и пройти очное собеседование. В конкурсную комиссию вошли директор МКУ «Западный территориальный отдел Шумихинского муниципального округа Курганской области» Ольга Откидышева, депутат окружной думы Елена Логинова и директор Центра занятости населения Альменевского и Шумихинского округов Нина Черепанова. Конкурс пройдет в мае. В марте менее чем за год до конца срока в отставку ушел Сергей Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, которая временно исполняет обязанности главы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...