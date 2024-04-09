Что происходит в свердловском селе, где река вышла из берегов. Фото, видео

Жители затопленного села Троицкое обрадовались, что река вышла из берегов

09 апреля 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Большинство жителей рады половодью после прошлогодней засухи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Троицкое (Богданович, Свердловская область), чьи огороды подтопило, рады тому, что уровень воды в реке Большая Калиновка поднялся. Они уверили корреспондента URA.RU, побывавшего на месте, что ситуация стабильная, а тему «просто раздули» в соцсетях. «Нет, нас не топит. Я тут с рождения живу, раньше воды больше было. Жалуются те, кто не живет в селе. Они пишут в соцсетях, панику устраивают. Говорят, мы жаловаться будем [на потоп]. Никто не будет этого делать. Мы наоборот с позитивом относимся», — сказал местный житель. По его словам, сотрудники прокуратуры опрашивали его и соседей. «Интересовались, нужна ли нам эвакуация, затапливает ли нас вообще, свою работу, в общем, сделали», — пояснил он. Мнение мужчины поддержали остальные односельчане. «Нас не топит. Скоро эта вода спадет. Такого давно не было, потому что река обмелела. Сейчас она наполнилась, мы очень даже рады. Думаю, за неделю уровень уменьшится. Зато урожай будет богатым», — добавила одна из женщин. По ее словам, местная администрация держит ситуацию на контроле. Новость по теме Власти отреагировали на потоп в свердловском городе Другая жительница сказала, что в последний раз чрезвычайная ситуация была в 1999 году. Тогда из-за воды затопило половину огорода. «Но даже тогда все было под контролем, как и сейчас. Лед на реке уже почти растаял, пройдет еще немного времени, и вода уйдет», — уверена свердловчанка. Такого же мнения придерживается и глава Богдановичского городского округа Олег Нейфельд. На своей странице во «ВКонтакте» он отметил, что интенсивность паводка уже идет на спад. Мэр подчеркнул, что подтопленные огороды являются по сути нелегальными. «Огороды в водоохранной зоне — территории в пределах 50 метров от берега — были разбиты жителями самостоятельно, эта земля не предназначена для строительства и аграрных работ. Угрозы населенному пункту нет, постройкам тоже», — написал Нейфельд. О том, что в Богдановиче река вышла из берегов, URA.RU сообщило вечером 9 апреля. Уровень воды в реке Большая Калиновка начал подниматься накануне, постепенно достиг высоких отметок и частично подтопил огороды. Видео разлившейся реки появилось в социальных сетях. В общей сложности в регионе выявили семь паводкоопасных направлений, на них направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки чиновники обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Троицкое (Богданович, Свердловская область), чьи огороды подтопило, рады тому, что уровень воды в реке Большая Калиновка поднялся. Они уверили корреспондента URA.RU, побывавшего на месте, что ситуация стабильная, а тему «просто раздули» в соцсетях. «Нет, нас не топит. Я тут с рождения живу, раньше воды больше было. Жалуются те, кто не живет в селе. Они пишут в соцсетях, панику устраивают. Говорят, мы жаловаться будем [на потоп]. Никто не будет этого делать. Мы наоборот с позитивом относимся», — сказал местный житель. По его словам, сотрудники прокуратуры опрашивали его и соседей. «Интересовались, нужна ли нам эвакуация, затапливает ли нас вообще, свою работу, в общем, сделали», — пояснил он. Мнение мужчины поддержали остальные односельчане. «Нас не топит. Скоро эта вода спадет. Такого давно не было, потому что река обмелела. Сейчас она наполнилась, мы очень даже рады. Думаю, за неделю уровень уменьшится. Зато урожай будет богатым», — добавила одна из женщин. По ее словам, местная администрация держит ситуацию на контроле. Другая жительница сказала, что в последний раз чрезвычайная ситуация была в 1999 году. Тогда из-за воды затопило половину огорода. «Но даже тогда все было под контролем, как и сейчас. Лед на реке уже почти растаял, пройдет еще немного времени, и вода уйдет», — уверена свердловчанка. Такого же мнения придерживается и глава Богдановичского городского округа Олег Нейфельд. На своей странице во «ВКонтакте» он отметил, что интенсивность паводка уже идет на спад. Мэр подчеркнул, что подтопленные огороды являются по сути нелегальными. «Огороды в водоохранной зоне — территории в пределах 50 метров от берега — были разбиты жителями самостоятельно, эта земля не предназначена для строительства и аграрных работ. Угрозы населенному пункту нет, постройкам тоже», — написал Нейфельд. О том, что в Богдановиче река вышла из берегов, URA.RU сообщило вечером 9 апреля. Уровень воды в реке Большая Калиновка начал подниматься накануне, постепенно достиг высоких отметок и частично подтопил огороды. Видео разлившейся реки появилось в социальных сетях. В общей сложности в регионе выявили семь паводкоопасных направлений, на них направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки чиновники обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.