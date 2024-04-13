В Германии призвали Шольца наладить коммуникацию с Путиным

Вагенкнехт призвала Шольца переговорить с Путиным

13 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Вагенкнехт призвала Шольца сделать шаг навстречу к переговорам с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий канцлер Германии Олаф Шольц не способен выстроить коммуникацию с президентов России Владимиром Путиным. Такое замечание сделала политик из ФРГ Сара Вагенкнехт. «Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на мирные переговоры в кулуарах», — сказала она в интервью T-Online. По ее мнению, с помощью диалога можно было добиться отказа США от создания на Украине своей военной зоны влияния. Она настаивает, что политикам необходим разговор. Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре 2022 года. Ранее Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Кремль выведет свои войска с Украины. Сенатор Алексей Пушков в соцсети написал, что озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкий канцлер Германии Олаф Шольц не способен выстроить коммуникацию с президентов России Владимиром Путиным. Такое замечание сделала политик из ФРГ Сара Вагенкнехт. «Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на мирные переговоры в кулуарах», — сказала она в интервью T-Online. По ее мнению, с помощью диалога можно было добиться отказа США от создания на Украине своей военной зоны влияния. Она настаивает, что политикам необходим разговор. Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре 2022 года. Ранее Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Кремль выведет свои войска с Украины. Сенатор Алексей Пушков в соцсети написал, что озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям.