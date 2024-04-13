В Германии призвали Шольца наладить коммуникацию с Путиным

Вагенкнехт призвала Шольца переговорить с Путиным
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Вагенкнехт призвала Шольца сделать шаг навстречу к переговорам с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкий канцлер Германии Олаф Шольц не способен выстроить коммуникацию с президентов России Владимиром Путиным. Такое замечание сделала политик из ФРГ Сара Вагенкнехт.

«Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на мирные переговоры в кулуарах», — сказала она в интервью T-Online. По ее мнению, с помощью диалога можно было добиться отказа США от создания на Украине своей военной зоны влияния. Она настаивает, что политикам необходим разговор.

Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре 2022 года. Ранее Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Кремль выведет свои войска с Украины. Сенатор Алексей Пушков в соцсети написал, что озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям.

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Немецкий канцлер Германии Олаф Шольц не способен выстроить коммуникацию с президентов России Владимиром Путиным. Такое замечание сделала политик из ФРГ Сара Вагенкнехт. «Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на мирные переговоры в кулуарах», — сказала она в интервью T-Online. По ее мнению, с помощью диалога можно было добиться отказа США от создания на Украине своей военной зоны влияния. Она настаивает, что политикам необходим разговор. Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре 2022 года. Ранее Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Кремль выведет свои войска с Украины. Сенатор Алексей Пушков в соцсети написал, что озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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