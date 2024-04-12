Шольц рассказал, когда будет готов поговорить с Путиным

Шольц заявил, что поговорит с Путиным, когда он выведет войска с Украины

12 апреля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что не исключает разговора с Путиным в будущем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Кремль выведет свои войска с Украины. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tageszeitung. «Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», — сказал Шольц. Он подчеркнул, что переговоры возможны, когда Россия осознает, что не сможет «навязать мир на своих условиях» и решит вывести войска с Украины. Последняя беседа Шольца с Путиным состоялась в декабре 2022 года. С тех пор канцлер несколько раз заявлял о своей готовности к общению с российским лидером. Однако конкретные сроки и предпосылки для возобновления диалога не были озвучены. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слова президента РФ Владимира Путина о мирных переговорах России и Украина зачастую искажаются на Западе. Сам Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам, но на своих условиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Кремль выведет свои войска с Украины. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tageszeitung. «Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», — сказал Шольц. Он подчеркнул, что переговоры возможны, когда Россия осознает, что не сможет «навязать мир на своих условиях» и решит вывести войска с Украины. Последняя беседа Шольца с Путиным состоялась в декабре 2022 года. С тех пор канцлер несколько раз заявлял о своей готовности к общению с российским лидером. Однако конкретные сроки и предпосылки для возобновления диалога не были озвучены. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слова президента РФ Владимира Путина о мирных переговорах России и Украина зачастую искажаются на Западе. Сам Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам, но на своих условиях.