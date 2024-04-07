«Автомобилист» второй раз проиграл «Металлургу» в полуфинале Кубка Гагарина. Фото

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«Металлург» выиграл со счетом 3:2
«Металлург» выиграл со счетом 3:2 Фото:

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 2:3 в пользу команды «Металлург».

Первый гол в КРК «Уралец» забили магнитогорские хоккеисты, однако позже екатеринбургские спортсмены смогли отыграться. Данил Романцев из команды «Автомобилист» сравнял счет до 2:2 за 48 секунд до конца третьего периода, после чего игра перешла в овертайм, передает корреспондент URA.RU с места событий.

В 2,5-минутном овертайме «Металлург» забил гол, благодаря чему счет в серии стал 2:1 в их пользу. «Мы свое еще возьмем», — написали екатеринбургские спортсмены в telegram-канале ХК «Автомобилист».

В следующий раз команды будут состязаться 9 апреля. Все билеты на этот и предыдущий матч были распроданы. Сейчас местные перекупы продают «проходки» на игру за 26 тысяч рублей.

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 2:3 в пользу команды «Металлург». Первый гол в КРК «Уралец» забили магнитогорские хоккеисты, однако позже екатеринбургские спортсмены смогли отыграться. Данил Романцев из команды «Автомобилист» сравнял счет до 2:2 за 48 секунд до конца третьего периода, после чего игра перешла в овертайм, передает корреспондент URA.RU с места событий. В 2,5-минутном овертайме «Металлург» забил гол, благодаря чему счет в серии стал 2:1 в их пользу. «Мы свое еще возьмем», — написали екатеринбургские спортсмены в telegram-канале ХК «Автомобилист». В следующий раз команды будут состязаться 9 апреля. Все билеты на этот и предыдущий матч были распроданы. Сейчас местные перекупы продают «проходки» на игру за 26 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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