«Автомобилист» второй раз проиграл «Металлургу» в полуфинале Кубка Гагарина. Фото

07 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

«Металлург» выиграл со счетом 3:2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 2:3 в пользу команды «Металлург». Первый гол в КРК «Уралец» забили магнитогорские хоккеисты, однако позже екатеринбургские спортсмены смогли отыграться. Данил Романцев из команды «Автомобилист» сравнял счет до 2:2 за 48 секунд до конца третьего периода, после чего игра перешла в овертайм, передает корреспондент URA.RU с места событий. В 2,5-минутном овертайме «Металлург» забил гол, благодаря чему счет в серии стал 2:1 в их пользу. «Мы свое еще возьмем», — написали екатеринбургские спортсмены в telegram-канале ХК «Автомобилист». В следующий раз команды будут состязаться 9 апреля. Все билеты на этот и предыдущий матч были распроданы. Сейчас местные перекупы продают «проходки» на игру за 26 тысяч рублей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Так Niletto и его отец радовались голу «Автомобилиста» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 2:3 в пользу команды «Металлург». Первый гол в КРК «Уралец» забили магнитогорские хоккеисты, однако позже екатеринбургские спортсмены смогли отыграться. Данил Романцев из команды «Автомобилист» сравнял счет до 2:2 за 48 секунд до конца третьего периода, после чего игра перешла в овертайм, передает корреспондент URA.RU с места событий. В 2,5-минутном овертайме «Металлург» забил гол, благодаря чему счет в серии стал 2:1 в их пользу. «Мы свое еще возьмем», — написали екатеринбургские спортсмены в telegram-канале ХК «Автомобилист». В следующий раз команды будут состязаться 9 апреля. Все билеты на этот и предыдущий матч были распроданы. Сейчас местные перекупы продают «проходки» на игру за 26 тысяч рублей.