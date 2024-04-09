В Госдуме отреагировали на избиение свердловского школьника за прическу

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
Депутаты хотят быстрого принятия закона о запрете треш-стримов для защиты детей от вредного контента (архивное фото) Фото:

Депутаты Госдумы готовят запрос в прокуратуру Свердловской области по поводу жесткого избиения школьника в Каменске-Уральском. Об этом сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

«Важно выяснить, насколько оперативно информация о нападении на ребенка была передана в полицию, установить обстоятельства, которые препятствовали своевременной защите его интересов. А также необходимо проследить за оказанием всесторонней помощи ребенку, включая психологическую поддержку», — написала Кузнецова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Избиение подростки сняли на видео. Вице-спикер Госдумы отметила, что сейчас готовится к рассмотрению пакет законопроектов о запрете треш-стримов. Он предусматривает ответственность за распространение фото- и видеоматериалов с противоправными действиями.

О том, что в Каменске-Уральском семеро подростков избили сверстника-сироту за длинные волосы, URA.RU сообщило 8 апреля. Однако сам инцидент произошел еще в феврале. Пострадавшего подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей носа госпитализировали. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Депутаты Госдумы готовят запрос в прокуратуру Свердловской области по поводу жесткого избиения школьника в Каменске-Уральском. Об этом сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. «Важно выяснить, насколько оперативно информация о нападении на ребенка была передана в полицию, установить обстоятельства, которые препятствовали своевременной защите его интересов. А также необходимо проследить за оказанием всесторонней помощи ребенку, включая психологическую поддержку», — написала Кузнецова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Избиение подростки сняли на видео. Вице-спикер Госдумы отметила, что сейчас готовится к рассмотрению пакет законопроектов о запрете треш-стримов. Он предусматривает ответственность за распространение фото- и видеоматериалов с противоправными действиями. О том, что в Каменске-Уральском семеро подростков избили сверстника-сироту за длинные волосы, URA.RU сообщило 8 апреля. Однако сам инцидент произошел еще в феврале. Пострадавшего подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей носа госпитализировали. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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