09 апреля 2024

В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с РФ

НАТО планирует проводить военные учения в финском Миккели
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
В финском Миккеле, в 140 км с Россией, планируется создать штаба НАТО Фото:

НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск на территории Финляндии — в 140 километрах от российской границы. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Грам отметил, что штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккели. Он будет проводить учебные мероприятия альянса в регионе. Организация станет работать круглосуточно и подчиняться американской штаб-квартире в Норфолке.

Ранее СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. В ведомстве подчеркнули, что теракты на территории РФ осуществлялись зарубежными компаниями, действующими на территории Украины.

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НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск на территории Финляндии — в 140 километрах от российской границы. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. «В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Грам отметил, что штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккели. Он будет проводить учебные мероприятия альянса в регионе. Организация станет работать круглосуточно и подчиняться американской штаб-квартире в Норфолке. Ранее СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. В ведомстве подчеркнули, что теракты на территории РФ осуществлялись зарубежными компаниями, действующими на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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