В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с РФ

НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск на территории Финляндии — в 140 километрах от российской границы. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.
«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.
Грам отметил, что штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккели. Он будет проводить учебные мероприятия альянса в регионе. Организация станет работать круглосуточно и подчиняться американской штаб-квартире в Норфолке.
Ранее СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. В ведомстве подчеркнули, что теракты на территории РФ осуществлялись зарубежными компаниями, действующими на территории Украины.
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