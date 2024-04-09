В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с РФ

НАТО планирует проводить военные учения в финском Миккели

10 апреля 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

В финском Миккеле, в 140 км с Россией, планируется создать штаба НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск на территории Финляндии — в 140 километрах от российской границы. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. «В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Грам отметил, что штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккели. Он будет проводить учебные мероприятия альянса в регионе. Организация станет работать круглосуточно и подчиняться американской штаб-квартире в Норфолке. Ранее СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. В ведомстве подчеркнули, что теракты на территории РФ осуществлялись зарубежными компаниями, действующими на территории Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск на территории Финляндии — в 140 километрах от российской границы. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. «В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Грам отметил, что штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккели. Он будет проводить учебные мероприятия альянса в регионе. Организация станет работать круглосуточно и подчиняться американской штаб-квартире в Норфолке. Ранее СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. В ведомстве подчеркнули, что теракты на территории РФ осуществлялись зарубежными компаниями, действующими на территории Украины.