Восемнадцатилетний боец из Нового Уренгоя рассказал, как штурмовал Авдеевку. Видео

Ямальский боец с позывным «Вайпер» поехал в зону СВО сразу после совершеннолетия
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Военнослужащий из Нового Уренгоя рассказал, зачем пошел на СВО сразу после 18-летия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) с позывным «Вайпер» заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО сразу после совершеннолетия. Он принимал участие в штурме Авдеевки и поделился своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso, который ведет военкор Семен Пегов.

«Я думал, что Авдеевку мы не заберем так быстро. Февраль — и все, забрали. Была задача забрать Авдеевку к концу марта. Я находился в „закрепе“, над нами летали дроны-камикадзе, снайперы по нам стреляли, но не попадали», — поделился «Вайпер» своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso. Он сообщил, что попал в штурмовики, был ранен. После излечения попал под Авдеевку.

Военнослужащему из Нового Уренгоя всего 18 лет, в зоне СВО находится около полугода. Он сообщил, что заключил контракт вместе с другом, который на год старше. «Родители не знали, куда я пойду и куда я еду. У меня смекалки больше, я здесь полезнее буду, чем люди постарше», — считает боец.

Также у него были и личные причины принять участие в спецоперации. Его отец в 2022 году сам послужил зенитчиком, а прадед принимал участие в Великой Отечественной войне, имеет звание подполковника.

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Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) с позывным «Вайпер» заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО сразу после совершеннолетия. Он принимал участие в штурме Авдеевки и поделился своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso, который ведет военкор Семен Пегов. «Я думал, что Авдеевку мы не заберем так быстро. Февраль — и все, забрали. Была задача забрать Авдеевку к концу марта. Я находился в „закрепе“, над нами летали дроны-камикадзе, снайперы по нам стреляли, но не попадали», — поделился «Вайпер» своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso. Он сообщил, что попал в штурмовики, был ранен. После излечения попал под Авдеевку. Военнослужащему из Нового Уренгоя всего 18 лет, в зоне СВО находится около полугода. Он сообщил, что заключил контракт вместе с другом, который на год старше. «Родители не знали, куда я пойду и куда я еду. У меня смекалки больше, я здесь полезнее буду, чем люди постарше», — считает боец. Также у него были и личные причины принять участие в спецоперации. Его отец в 2022 году сам послужил зенитчиком, а прадед принимал участие в Великой Отечественной войне, имеет звание подполковника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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