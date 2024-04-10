Восемнадцатилетний боец из Нового Уренгоя рассказал, как штурмовал Авдеевку. Видео

Ямальский боец с позывным «Вайпер» поехал в зону СВО сразу после совершеннолетия

10 апреля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Нового Уренгоя рассказал, зачем пошел на СВО сразу после 18-летия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) с позывным «Вайпер» заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО сразу после совершеннолетия. Он принимал участие в штурме Авдеевки и поделился своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso, который ведет военкор Семен Пегов. «Я думал, что Авдеевку мы не заберем так быстро. Февраль — и все, забрали. Была задача забрать Авдеевку к концу марта. Я находился в „закрепе“, над нами летали дроны-камикадзе, снайперы по нам стреляли, но не попадали», — поделился «Вайпер» своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso. Он сообщил, что попал в штурмовики, был ранен. После излечения попал под Авдеевку. Военнослужащему из Нового Уренгоя всего 18 лет, в зоне СВО находится около полугода. Он сообщил, что заключил контракт вместе с другом, который на год старше. «Родители не знали, куда я пойду и куда я еду. У меня смекалки больше, я здесь полезнее буду, чем люди постарше», — считает боец. Также у него были и личные причины принять участие в спецоперации. Его отец в 2022 году сам послужил зенитчиком, а прадед принимал участие в Великой Отечественной войне, имеет звание подполковника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) с позывным «Вайпер» заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО сразу после совершеннолетия. Он принимал участие в штурме Авдеевки и поделился своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso, который ведет военкор Семен Пегов. «Я думал, что Авдеевку мы не заберем так быстро. Февраль — и все, забрали. Была задача забрать Авдеевку к концу марта. Я находился в „закрепе“, над нами летали дроны-камикадзе, снайперы по нам стреляли, но не попадали», — поделился «Вайпер» своими впечатлениями с корреспондентами telegram-канала WarGonso. Он сообщил, что попал в штурмовики, был ранен. После излечения попал под Авдеевку. Военнослужащему из Нового Уренгоя всего 18 лет, в зоне СВО находится около полугода. Он сообщил, что заключил контракт вместе с другом, который на год старше. «Родители не знали, куда я пойду и куда я еду. У меня смекалки больше, я здесь полезнее буду, чем люди постарше», — считает боец. Также у него были и личные причины принять участие в спецоперации. Его отец в 2022 году сам послужил зенитчиком, а прадед принимал участие в Великой Отечественной войне, имеет звание подполковника.