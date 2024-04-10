Российская ПВО отразила террористические атаки ВСУ на Брянскую область

Минобороны РФ: ПВО сбила пять беспилотников ВСУ в Брянской области
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Минобороны характеризует атаки украинских БПЛА как террористические Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили пять атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — сообщает пресс-служба Министерства в Telegram. Уточняется, что Украина пыталась «совершить террористические атаки» в ночь на 10 апреля.

ВСУ регулярно пытаются нанести удары по территории России. 9 апреля украинский беспилотник атаковал военное летное училище в Воронежской области. В результате инцидента никто не пострадал.

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили пять атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — сообщает пресс-служба Министерства в Telegram. Уточняется, что Украина пыталась «совершить террористические атаки» в ночь на 10 апреля. ВСУ регулярно пытаются нанести удары по территории России. 9 апреля украинский беспилотник атаковал военное летное училище в Воронежской области. В результате инцидента никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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