09 апреля 2024

В тюменских реках стремительно растет уровень воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа. Тюмень, река, погода, озеро, река тура, водоем, река, природа, лодка, осень, моторка
Самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Ишим и Тобол Фото:
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В Тюменской области уровень воды в местных реках продолжает расти. Об этом сообщатся на сайте метеосервиса Allrivers. Самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Ишим и Тобол.

«На 9 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, за сутки повысился на 36 см. Уровень воды составляет 295 см над нулем поста. В реке Ишим за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 34 см», — сообщается на сайт сервиса.

В других тюменских реках уровень воды также вырос:

  • в Туре на 26 см (уровень воды составляет 37 см);
  • в Тоболе (село Иевлево) на 6 см (121 см);
  • в Исети на 13 см (302 см);
  • в Пышме на 25 см (83 см).

В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводкам. Жители тюменских СНТ готовятся к эвакуации. Ранее URA.RU писало, что делать в случае потопа, а также какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации.

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В Тюменской области уровень воды в местных реках продолжает расти. Об этом сообщатся на сайте метеосервиса Allrivers. Самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Ишим и Тобол. «На 9 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, за сутки повысился на 36 см. Уровень воды составляет 295 см над нулем поста. В реке Ишим за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 34 см», — сообщается на сайт сервиса. В других тюменских реках уровень воды также вырос: В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводкам. Жители тюменских СНТ готовятся к эвакуации. Ранее URA.RU писало, что делать в случае потопа, а также какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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