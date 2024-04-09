В тюменских реках стремительно растет уровень воды

В Тюменской области уровень воды в местных реках продолжает расти. Об этом сообщатся на сайте метеосервиса Allrivers. Самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Ишим и Тобол.
«На 9 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, за сутки повысился на 36 см. Уровень воды составляет 295 см над нулем поста. В реке Ишим за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 34 см», — сообщается на сайт сервиса.
В других тюменских реках уровень воды также вырос:
- в Туре на 26 см (уровень воды составляет 37 см);
- в Тоболе (село Иевлево) на 6 см (121 см);
- в Исети на 13 см (302 см);
- в Пышме на 25 см (83 см).
В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводкам. Жители тюменских СНТ готовятся к эвакуации. Ранее URA.RU писало, что делать в случае потопа, а также какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации.
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