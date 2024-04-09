Тюменцам рассказали, что взять с собой при эвакуации из-за паводка

МЧС: тюменцам при эвакуации нужно взять с собой документы и лекарства

10 апреля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жителям Тюменской области при эвакуации из-за весеннего паводка нужно взять с собой документы, лекарства, одежду и запас воды и еды на три дня. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону. «Если вы услышите сигнал о начале эвакуации необходимо быстро собрать, а лучше иметь на готове „тревожный чемоданчик“. Быстро взять с собой необходимо: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребенка), лекарства, одежду и обувь, запас еды и воды на три дня», — рассказали в telegram-канале ведомства. Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы. Также ранее власти объяснили, как действовать в случае внезапного потопа. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область вечером 9 апреля, чтобы оценить ситуацию с паводками. Уровень воды в местных реках прибывает ежедневно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Тюменской области при эвакуации из-за весеннего паводка нужно взять с собой документы, лекарства, одежду и запас воды и еды на три дня. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону. «Если вы услышите сигнал о начале эвакуации необходимо быстро собрать, а лучше иметь на готове „тревожный чемоданчик“. Быстро взять с собой необходимо: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребенка), лекарства, одежду и обувь, запас еды и воды на три дня», — рассказали в telegram-канале ведомства. Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы. Также ранее власти объяснили, как действовать в случае внезапного потопа. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область вечером 9 апреля, чтобы оценить ситуацию с паводками. Уровень воды в местных реках прибывает ежедневно.