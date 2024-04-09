09 апреля 2024

Тюменцам рассказали, что взять с собой при эвакуации из-за паводка

МЧС: тюменцам при эвакуации нужно взять с собой документы и лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, лодка, ишим, паводок, наводнение
Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы Фото:
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Жителям Тюменской области при эвакуации из-за весеннего паводка нужно взять с собой документы, лекарства, одежду и запас воды и еды на три дня. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«Если вы услышите сигнал о начале эвакуации необходимо быстро собрать, а лучше иметь на готове „тревожный чемоданчик“. Быстро взять с собой необходимо: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребенка), лекарства, одежду и обувь, запас еды и воды на три дня», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы. Также ранее власти объяснили, как действовать в случае внезапного потопа.

Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область вечером 9 апреля, чтобы оценить ситуацию с паводками. Уровень воды в местных реках прибывает ежедневно.

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Жителям Тюменской области при эвакуации из-за весеннего паводка нужно взять с собой документы, лекарства, одежду и запас воды и еды на три дня. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону. «Если вы услышите сигнал о начале эвакуации необходимо быстро собрать, а лучше иметь на готове „тревожный чемоданчик“. Быстро взять с собой необходимо: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребенка), лекарства, одежду и обувь, запас еды и воды на три дня», — рассказали в telegram-канале ведомства. Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы. Также ранее власти объяснили, как действовать в случае внезапного потопа. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область вечером 9 апреля, чтобы оценить ситуацию с паводками. Уровень воды в местных реках прибывает ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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