Тюменцам рассказали, что взять с собой при эвакуации из-за паводка

Жителям Тюменской области при эвакуации из-за весеннего паводка нужно взять с собой документы, лекарства, одежду и запас воды и еды на три дня. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
«Если вы услышите сигнал о начале эвакуации необходимо быстро собрать, а лучше иметь на готове „тревожный чемоданчик“. Быстро взять с собой необходимо: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребенка), лекарства, одежду и обувь, запас еды и воды на три дня», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы. Также ранее власти объяснили, как действовать в случае внезапного потопа.
Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область вечером 9 апреля, чтобы оценить ситуацию с паводками. Уровень воды в местных реках прибывает ежедневно.
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Жителям Тюменской области при эвакуации из-за весеннего паводка нужно взять с собой документы, лекарства, одежду и запас воды и еды на три дня. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону. «Если вы услышите сигнал о начале эвакуации необходимо быстро собрать, а лучше иметь на готове „тревожный чемоданчик“. Быстро взять с собой необходимо: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребенка), лекарства, одежду и обувь, запас еды и воды на три дня», — рассказали в telegram-канале ведомства. Тюменцам рекомендуют не паниковать и отправляться на эвакуационный пункт, откуда жителей доставят в безопасные районы. Также ранее власти объяснили, как действовать в случае внезапного потопа. Режим ЧС по паводку в регионе ввели 8 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область вечером 9 апреля, чтобы оценить ситуацию с паводками. Уровень воды в местных реках прибывает ежедневно.