09 апреля 2024

В селе Звериноголовское вода за сутки поднялась на три метра

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, затопление, частный дом, лужи, наводнение, потоп, весна
Прирост за сутки составил 272 сантиметра (архивное фото) Фото:

На 10 апреля за последние сутки был зафиксирован прирост уровня воды почти на три метра в селе Звериноголовском Звериноголовского муниципального округа Курганской области. Об этом сообщил региональный ЦГМС.

«Сведения о состоянии водных объектов 10 апреля на 8 часов местного времени. Река: Тобол. Пункт: с. Звериноголовское. Уровень фактический в сантимерах над „0“ поста: 933. Изменение за сутки в сантиметрах: 272», — указано на сайте ЦГМС.

Ранее сообщалось, что жителей курганского села Звериноголовское эвакуировали. Принудительная эвакуация была необходима из-за того, что в село быстро надвигается вода. Также ранее сообщалось, что всего за два часа в селе прибавилось воды на 21 сантиметр.

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На 10 апреля за последние сутки был зафиксирован прирост уровня воды почти на три метра в селе Звериноголовском Звериноголовского муниципального округа Курганской области. Об этом сообщил региональный ЦГМС. «Сведения о состоянии водных объектов 10 апреля на 8 часов местного времени. Река: Тобол. Пункт: с. Звериноголовское. Уровень фактический в сантимерах над „0“ поста: 933. Изменение за сутки в сантиметрах: 272», — указано на сайте ЦГМС. Ранее сообщалось, что жителей курганского села Звериноголовское эвакуировали. Принудительная эвакуация была необходима из-за того, что в село быстро надвигается вода. Также ранее сообщалось, что всего за два часа в селе прибавилось воды на 21 сантиметр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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