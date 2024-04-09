В селе Звериноголовское вода за сутки поднялась на три метра

10 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Прирост за сутки составил 272 сантиметра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 10 апреля за последние сутки был зафиксирован прирост уровня воды почти на три метра в селе Звериноголовском Звериноголовского муниципального округа Курганской области. Об этом сообщил региональный ЦГМС. «Сведения о состоянии водных объектов 10 апреля на 8 часов местного времени. Река: Тобол. Пункт: с. Звериноголовское. Уровень фактический в сантимерах над „0“ поста: 933. Изменение за сутки в сантиметрах: 272», — указано на сайте ЦГМС. Ранее сообщалось, что жителей курганского села Звериноголовское эвакуировали. Принудительная эвакуация была необходима из-за того, что в село быстро надвигается вода. Также ранее сообщалось, что всего за два часа в селе прибавилось воды на 21 сантиметр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 10 апреля за последние сутки был зафиксирован прирост уровня воды почти на три метра в селе Звериноголовском Звериноголовского муниципального округа Курганской области. Об этом сообщил региональный ЦГМС. «Сведения о состоянии водных объектов 10 апреля на 8 часов местного времени. Река: Тобол. Пункт: с. Звериноголовское. Уровень фактический в сантимерах над „0“ поста: 933. Изменение за сутки в сантиметрах: 272», — указано на сайте ЦГМС. Ранее сообщалось, что жителей курганского села Звериноголовское эвакуировали. Принудительная эвакуация была необходима из-за того, что в село быстро надвигается вода. Также ранее сообщалось, что всего за два часа в селе прибавилось воды на 21 сантиметр.