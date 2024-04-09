09 апреля 2024

Губернатор Шумков попал в эфир французского телеканала. Видео

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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган, шумков вадим
Обращение губернатора Вадима Шумкова попало в сюжет телеканала Au Cœur de l’Info Фото:

Сюжет о паводке в Курганской области с обращением губернатора Вадима Шумкова попал в эфир французского телеканала Au Cœur de l’Info. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«В эфире телеканала Au Cœur de l’Info показали обращение Шумкова, в котором он просит жителей Курганской области эвакуироваться из-за паводка», — рассказал читатель. Также в сюжете были показаны кадры укрепления дамбы в Кургане.

8 апреля в Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. За последние два дня число жителей региона, которым нужно эвакуироваться, увеличилось с 18718 до 19003 человек. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сюжет о паводке в Курганской области с обращением губернатора Вадима Шумкова попал в эфир французского телеканала Au Cœur de l’Info. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В эфире телеканала Au Cœur de l’Info показали обращение Шумкова, в котором он просит жителей Курганской области эвакуироваться из-за паводка», — рассказал читатель. Также в сюжете были показаны кадры укрепления дамбы в Кургане. 8 апреля в Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. За последние два дня число жителей региона, которым нужно эвакуироваться, увеличилось с 18718 до 19003 человек. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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