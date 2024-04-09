Сюжет о паводке в Курганской области с обращением губернатора Вадима Шумкова попал в эфир французского телеканала Au Cœur de l’Info. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«В эфире телеканала Au Cœur de l’Info показали обращение Шумкова, в котором он просит жителей Курганской области эвакуироваться из-за паводка», — рассказал читатель. Также в сюжете были показаны кадры укрепления дамбы в Кургане.
8 апреля в Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. За последние два дня число жителей региона, которым нужно эвакуироваться, увеличилось с 18718 до 19003 человек. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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Сюжет о паводке в Курганской области с обращением губернатора Вадима Шумкова попал в эфир французского телеканала Au Cœur de l’Info. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В эфире телеканала Au Cœur de l’Info показали обращение Шумкова, в котором он просит жителей Курганской области эвакуироваться из-за паводка», — рассказал читатель. Также в сюжете были показаны кадры укрепления дамбы в Кургане. 8 апреля в Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. За последние два дня число жителей региона, которым нужно эвакуироваться, увеличилось с 18718 до 19003 человек. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU.