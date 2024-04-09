09 апреля 2024

Пермская команда DS Crew сняла новый клип на песню Майкла Джексона. Видео

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Праздничный концерт. Эспланада. 300 лет Пермь, DS Crew
DS Crew собирают восторженные отзывы после нового видеоклипа Фото:

Популярная пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. В нем герои танцуют под песню Майкла Джексона «Jam». Видео менее чем за сутки собрало около 15 тысяч просмотров и сотни комментариев на YouTube.

«Просто супер крутые! Какая легкость в движениях и профессионализм», — написала пользовательница сети Интернет. «Влюбилась в ваши танцы, как только увидела в проекте „Танцы“ — я далека от молодежной культуры (мне 56), но ваши номера завораживают», — выразила свое мнение еще одна подписчица канала. «Как всегда, круто. Да еще под моего любимого певца и танцора Майкла Джексона», — такой отзыв оставил еще один пользователь платформы.

Команда DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube.

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Популярная пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. В нем герои танцуют под песню Майкла Джексона «Jam». Видео менее чем за сутки собрало около 15 тысяч просмотров и сотни комментариев на YouTube. «Просто супер крутые! Какая легкость в движениях и профессионализм», — написала пользовательница сети Интернет. «Влюбилась в ваши танцы, как только увидела в проекте „Танцы“ — я далека от молодежной культуры (мне 56), но ваши номера завораживают», — выразила свое мнение еще одна подписчица канала. «Как всегда, круто. Да еще под моего любимого певца и танцора Майкла Джексона», — такой отзыв оставил еще один пользователь платформы. Команда DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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