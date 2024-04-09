09 апреля 2024

Начальника свердловского отдела полиции уволили после угона служебного авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
Увольнению предшествовал инцидент, когда задержанный угнал служебный автомобиль Фото:

Начальника полиции Алапаевска (Свердловская область), подполковника Сергея Анисимова уволили из МВД после инцидента с угоном служебной машины. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.

«Анисимов был уволен вчера», — пояснил собеседник. На должность врио начальника ОМВД назначен подполковник Леонид Майков, который до этого занимал аналогичную должность в Верхней Салде. По словам инсайдера, на новом месте офицер закрепится. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелый подтвердил URA.RU факт увольнения Анисимова из органов внутренних дел.

12 марта алапаевские полицейские должны были доставить в отдел полиции задержанного. По данным telegram-канала «Уральский городовой», они оставили ключ в замке зажигания в спецавтомобиле, мужчина этим воспользовался и скрылся. Однако возле Нижней Синячихи он не справился с управлением и врезался в будку, его задержали. Происшествие не стали регистрировать, при этому началась внутренняя проверка, на время которой Анисимова отстраняли от должности.

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Начальника полиции Алапаевска (Свердловская область), подполковника Сергея Анисимова уволили из МВД после инцидента с угоном служебной машины. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Анисимов был уволен вчера», — пояснил собеседник. На должность врио начальника ОМВД назначен подполковник Леонид Майков, который до этого занимал аналогичную должность в Верхней Салде. По словам инсайдера, на новом месте офицер закрепится. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелый подтвердил URA.RU факт увольнения Анисимова из органов внутренних дел. 12 марта алапаевские полицейские должны были доставить в отдел полиции задержанного. По данным telegram-канала «Уральский городовой», они оставили ключ в замке зажигания в спецавтомобиле, мужчина этим воспользовался и скрылся. Однако возле Нижней Синячихи он не справился с управлением и врезался в будку, его задержали. Происшествие не стали регистрировать, при этому началась внутренняя проверка, на время которой Анисимова отстраняли от должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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