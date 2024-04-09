Начальника свердловского отдела полиции уволили после угона служебного авто

Начальника полиции Алапаевска (Свердловская область), подполковника Сергея Анисимова уволили из МВД после инцидента с угоном служебной машины. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.
«Анисимов был уволен вчера», — пояснил собеседник. На должность врио начальника ОМВД назначен подполковник Леонид Майков, который до этого занимал аналогичную должность в Верхней Салде. По словам инсайдера, на новом месте офицер закрепится. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелый подтвердил URA.RU факт увольнения Анисимова из органов внутренних дел.
12 марта алапаевские полицейские должны были доставить в отдел полиции задержанного. По данным telegram-канала «Уральский городовой», они оставили ключ в замке зажигания в спецавтомобиле, мужчина этим воспользовался и скрылся. Однако возле Нижней Синячихи он не справился с управлением и врезался в будку, его задержали. Происшествие не стали регистрировать, при этому началась внутренняя проверка, на время которой Анисимова отстраняли от должности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!