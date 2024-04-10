ВСУ лишили склада с боеприпасами у Часова Яра: карта спецоперации на Украине 10 апреля

Армия России уничтожила склад с боеприпасами ВСУ около Часова Яра

10 апреля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

ВС России продолжают сражаться за Часов Яр Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы российской группировки «Юг» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и укрепрайон в районе Часова Яра. Также на правом берегу Днепра армия РФ нанесла удары по четырем автобусам с пехотой украинской армией. Интерактивная карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения карта спецоперации Инфографика URA.RU Артемовское направление Бойцы «южной» группировки войск на танках Т-80БВМ уничтожили артиллерийские расчеты близ Часова Яра. Также были нанесены удары по складу с боеприпасами ВСУ и укрепрайону, сообщили в Минобороны. При этом продолжаются бои за город. Кроме того, российские бойцы продвигаются западнее Ивановского (Красного), написал в своем telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. ВСУ сбросили рядом с Клещеевкой химоружие. Неразорвавшийся снаряд обнаружили штурмовики бригады отряда «Байкал», передают «Известия». Помимо этого, армия России продолжает зачищать позиции ВСУ близ Богдановки, пишет WarGonzo. Херсонское направление Четыре микроавтобуса с украинскими военнослужащими были уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области. Из-за удара была сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ, сообщает Минобороны. Купянское направление Огнеметчики группировки «Запад» с помощью установки «Шмель» выжгли укрепленные опорные пункты ВСУ, мешающие продвижению российских подразделений на бронетехнике. Также активизировались боевые действия у населенного пункта Синьковка. Донецкое направление Расчеты БПЛА «Зала» группировки войск «Юг» успешно уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на донецком направлении, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Также на донецком участке фронта российские военные не только нанесли удары по позициям ВСУ, но и улучшили свои тактические позиции, заняв более выгодные рубежи. Соледаро-северское направление Десантники армии РФ с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ликвидировали группу украинской пехоты. Скопление сил ВСУ было обнаружено путем воздушной разведки, уточнили в оборонном ведомстве. Авдеевское направление В районах Семеновки и Бердычей идут ожесточенные бои. Тем не менее российские силы постепенно продвигаются близ населенных пунктов, сообщил Царев. Также на этом участке фронта армией РФ было отражено 11 атак ВСУ. Потери противника на авдеевском направлении составили 240 военных. Южнодонецкое направление ВС России улучшили свое положение. Также около Урожайного и Старомайорского идут позиционные бои. Луганское направление Российские бойцы продвинулись к Выемке. Также продолжается штурм украинских позиций в Белогоровке. Около Тернов идут встречные бои, пишет WarGonzo. Удары по энергообъектам ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, в городе наблюдаются перебои с электричеством, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы российской группировки «Юг» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и укрепрайон в районе Часова Яра. Также на правом берегу Днепра армия РФ нанесла удары по четырем автобусам с пехотой украинской армией. Интерактивная карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Бойцы «южной» группировки войск на танках Т-80БВМ уничтожили артиллерийские расчеты близ Часова Яра. Также были нанесены удары по складу с боеприпасами ВСУ и укрепрайону, сообщили в Минобороны. При этом продолжаются бои за город. Кроме того, российские бойцы продвигаются западнее Ивановского (Красного), написал в своем telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. ВСУ сбросили рядом с Клещеевкой химоружие. Неразорвавшийся снаряд обнаружили штурмовики бригады отряда «Байкал», передают «Известия». Помимо этого, армия России продолжает зачищать позиции ВСУ близ Богдановки, пишет WarGonzo. Четыре микроавтобуса с украинскими военнослужащими были уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области. Из-за удара была сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ, сообщает Минобороны. Огнеметчики группировки «Запад» с помощью установки «Шмель» выжгли укрепленные опорные пункты ВСУ, мешающие продвижению российских подразделений на бронетехнике. Также активизировались боевые действия у населенного пункта Синьковка. Расчеты БПЛА «Зала» группировки войск «Юг» успешно уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на донецком направлении, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Также на донецком участке фронта российские военные не только нанесли удары по позициям ВСУ, но и улучшили свои тактические позиции, заняв более выгодные рубежи. Десантники армии РФ с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ликвидировали группу украинской пехоты. Скопление сил ВСУ было обнаружено путем воздушной разведки, уточнили в оборонном ведомстве. В районах Семеновки и Бердычей идут ожесточенные бои. Тем не менее российские силы постепенно продвигаются близ населенных пунктов, сообщил Царев. Также на этом участке фронта армией РФ было отражено 11 атак ВСУ. Потери противника на авдеевском направлении составили 240 военных. ВС России улучшили свое положение. Также около Урожайного и Старомайорского идут позиционные бои. Российские бойцы продвинулись к Выемке. Также продолжается штурм украинских позиций в Белогоровке. Около Тернов идут встречные бои, пишет WarGonzo. ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, в городе наблюдаются перебои с электричеством, передает «Ридус».