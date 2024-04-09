Чиновник, организовавший коррупционную схему в УКС Салехарда, предстанет перед судом

В Салехарде будут судить экс-начальника УКС Попова, обвиняемого во взятках

Экс-начальник техотдела УКС Роман Попов предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде (ЯНАО) предстанет перед судом экс-начальник технического отдела городского управления капитального строительства (УКС) Роман Попов, которого обвиняют в получении взяток при заключении муниципальных контрактов. Об этом сообщают пресс-службы окружной прокуратуры и регионального управления СК РФ.

«Прокуратура ЯНАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела технического надзора МКУ „Управление капитального строительства“. Он обвиняется в получении группой лиц взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере и получении взятки за попустительство по службе в крупном размере», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

От источников в силовых структурах корреспонденту агентства стало известно, что речь идет о Романе Попове, который, совместно с инженером отдела Иваном Рудиком брал взятки при заключении муниципальных контрактов. В частности, в 2021—2023 годах они получили 700 тысяч рублей с руководителя субподрядной организации, которая осуществляла инженерное обеспечение полигона ТБО в окружной столице. За это он подписал документацию без фактического выполнения работ. В настоящее время уголовное дело в отношении взяткодателя передано в суд.

В ходе расследования уголовного дела следователи выявили эпизод вымогательства Поповым уже с Рудика, который в 2022 году договорился с ответственными лицами ООО «Прайд», что сделает исполнительную документацию для подрядчика за один миллион рублей. Попов, узнав об этом, потребовал от Рудика 30% от суммы взятки. Инженер выплатил начальнику 150 тысяч рублей, а после предпочел уволиться.

Попов был задержан в сентябре 2023 года. Следователи и прокуратура настаивали на заключение его под стражу, однако суд избрал меру пресечения, выразившуюся в запрете определенных действий. Суд над Рудиком уже состоялся, учитывая искреннее раскаяние подсудимого и сотрудничество со следствием, инженер был приговорен к уплате штрафа в размере 3 миллионов рублей.