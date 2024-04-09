09 апреля 2024

Источник раскрыл причину смерти 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Школьница, которую нашли мертвой в Каменске-Уральском, была задушена
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка скончалась в 2023 году (архивное фото) Фото:
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В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Причиной смерти 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область) является удушение. Это следует из результатов экспертизы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Экспертизу провели еще в декабре 2023 года. Для этого тело девочки пришлось эксгумировать. «Результаты пришли, девочка скончалась от удушения», — заявил инсайдер агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Труп школьницы нашли 8 сентября в овраге в Каменске-Уральском. До этого она долгое время не выходила на связь с родными. Главным подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков. Его обвиняют сразу в нескольких статьях: краже, приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Он содержится под стражей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Причиной смерти 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область) является удушение. Это следует из результатов экспертизы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Экспертизу провели еще в декабре 2023 года. Для этого тело девочки пришлось эксгумировать. «Результаты пришли, девочка скончалась от удушения», — заявил инсайдер агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Труп школьницы нашли 8 сентября в овраге в Каменске-Уральском. До этого она долгое время не выходила на связь с родными. Главным подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков. Его обвиняют сразу в нескольких статьях: краже, приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Он содержится под стражей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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