Источник раскрыл причину смерти 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Причиной смерти 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область) является удушение. Это следует из результатов экспертизы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
Экспертизу провели еще в декабре 2023 года. Для этого тело девочки пришлось эксгумировать. «Результаты пришли, девочка скончалась от удушения», — заявил инсайдер агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
Труп школьницы нашли 8 сентября в овраге в Каменске-Уральском. До этого она долгое время не выходила на связь с родными. Главным подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков. Его обвиняют сразу в нескольких статьях: краже, приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Он содержится под стражей. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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