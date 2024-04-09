Обвиняемый в убийстве 16-летней свердловчанки собирался изнасиловать ее

10 апреля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Скоро суд начнет рассматривать дело Эдуарда Голикова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуард Голиков собирался изнасиловать 16-летнюю Дану в лесу. Он набросился на нее в лесу и в процессе задушил, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Голиков ехал за девочкой на велосипеде, перед нападением он спрятал его в кустах. Затем он подошел к школьнице, стал душить ее. Экспертиза показала, что смерть была насильственной», — пояснил собеседник агентства. Ради экспертизы тело девочки даже пришлось эксгумировать. Инсайдер добавил, что Голиков сначала признал вину, а потом отказался от своих слов. «Думаю, летом суд начнет рассматривать это дело», — считает он. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Тело Даны нашли 8 сентября 2023 года в овраге в Каменске-Уральском. До этого она долгое время не выходила связь с родственниками. Подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков, который попал на камеры видеонаблюдения. Его обвиняют в краже (вероятно, телефона школьницы), приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление. Суд заключил его под стражу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуард Голиков собирался изнасиловать 16-летнюю Дану в лесу. Он набросился на нее в лесу и в процессе задушил, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Голиков ехал за девочкой на велосипеде, перед нападением он спрятал его в кустах. Затем он подошел к школьнице, стал душить ее. Экспертиза показала, что смерть была насильственной», — пояснил собеседник агентства. Ради экспертизы тело девочки даже пришлось эксгумировать. Инсайдер добавил, что Голиков сначала признал вину, а потом отказался от своих слов. «Думаю, летом суд начнет рассматривать это дело», — считает он. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Тело Даны нашли 8 сентября 2023 года в овраге в Каменске-Уральском. До этого она долгое время не выходила связь с родственниками. Подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков, который попал на камеры видеонаблюдения. Его обвиняют в краже (вероятно, телефона школьницы), приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление. Суд заключил его под стражу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.