09 апреля 2024

Обвиняемый в убийстве 16-летней свердловчанки собирался изнасиловать ее

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, мужчина, неизвестный, одиночество, кулуар, холл суда
Скоро суд начнет рассматривать дело Эдуарда Голикова (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуард Голиков собирался изнасиловать 16-летнюю Дану в лесу. Он набросился на нее в лесу и в процессе задушил, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Голиков ехал за девочкой на велосипеде, перед нападением он спрятал его в кустах. Затем он подошел к школьнице, стал душить ее. Экспертиза показала, что смерть была насильственной», — пояснил собеседник агентства. Ради экспертизы тело девочки даже пришлось эксгумировать.

Инсайдер добавил, что Голиков сначала признал вину, а потом отказался от своих слов. «Думаю, летом суд начнет рассматривать это дело», — считает он. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Тело Даны нашли 8 сентября 2023 года в овраге в Каменске-Уральском. До этого она долгое время не выходила связь с родственниками. Подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков, который попал на камеры видеонаблюдения. Его обвиняют в краже (вероятно, телефона школьницы), приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление. Суд заключил его под стражу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуард Голиков собирался изнасиловать 16-летнюю Дану в лесу. Он набросился на нее в лесу и в процессе задушил, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Голиков ехал за девочкой на велосипеде, перед нападением он спрятал его в кустах. Затем он подошел к школьнице, стал душить ее. Экспертиза показала, что смерть была насильственной», — пояснил собеседник агентства. Ради экспертизы тело девочки даже пришлось эксгумировать. Инсайдер добавил, что Голиков сначала признал вину, а потом отказался от своих слов. «Думаю, летом суд начнет рассматривать это дело», — считает он. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Тело Даны нашли 8 сентября 2023 года в овраге в Каменске-Уральском. До этого она долгое время не выходила связь с родственниками. Подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков, который попал на камеры видеонаблюдения. Его обвиняют в краже (вероятно, телефона школьницы), приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление. Суд заключил его под стражу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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