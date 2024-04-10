Фридман и Авен добились отмены персональных санкций ЕС

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Презентация книги Петра Авена "Время Березовского" в Ельцин Центре. Екатеринбург, авен петр
С Петра Авена (на фото) и Михаила Фридмана сняли санкции ЕС Фото:

Европейский суд общей юрисдикции снял персональные санкции с бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Также ограничения были отменены в отношении экс-совладельца банка Петра Авена.

«Соответствующие постановления Совета ЕС отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», — заявил председатель суда. Сообщение передает корреспондент РИА Новости с заседания. Уточняется, что суд обязал Совет Евросоюза оплатить расходы Фридмана и Авена, связанные с рассмотрением дела.

Фридман покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Спустя какое-то время служба безопасности Украины обвинила его в финансировании российской стороны в конфликте. Позже Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена.

Сами Фридман и Авен назвали «ошибкой» свои инвестиции в западные страны. Несмотря интеграцию своего бизнеса в глобальную экономику, Запад все равно ввел против них ограничения, пишет «Ридус».

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Европейский суд общей юрисдикции снял персональные санкции с бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Также ограничения были отменены в отношении экс-совладельца банка Петра Авена. «Соответствующие постановления Совета ЕС отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», — заявил председатель суда. Сообщение передает корреспондент РИА Новости с заседания. Уточняется, что суд обязал Совет Евросоюза оплатить расходы Фридмана и Авена, связанные с рассмотрением дела. Фридман покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Спустя какое-то время служба безопасности Украины обвинила его в финансировании российской стороны в конфликте. Позже Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена. Сами Фридман и Авен назвали «ошибкой» свои инвестиции в западные страны. Несмотря интеграцию своего бизнеса в глобальную экономику, Запад все равно ввел против них ограничения, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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