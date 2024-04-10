Фридман и Авен добились отмены персональных санкций ЕС

Европейский суд общей юрисдикции снял персональные санкции с бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Также ограничения были отменены в отношении экс-совладельца банка Петра Авена.
«Соответствующие постановления Совета ЕС отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», — заявил председатель суда. Сообщение передает корреспондент РИА Новости с заседания. Уточняется, что суд обязал Совет Евросоюза оплатить расходы Фридмана и Авена, связанные с рассмотрением дела.
Фридман покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Спустя какое-то время служба безопасности Украины обвинила его в финансировании российской стороны в конфликте. Позже Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена.
Сами Фридман и Авен назвали «ошибкой» свои инвестиции в западные страны. Несмотря интеграцию своего бизнеса в глобальную экономику, Запад все равно ввел против них ограничения, пишет «Ридус».
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