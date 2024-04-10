Фридман отреагировал на отмену санкций Евросоюза

Михаил Фридман рад, что с него сняли санкции Евросоюза
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Бизнесмен и бывший член совета директоров «Альфа-банка» Михаил Фридман заявил, что удовлетворен снятием персональных санкций Евросоюза. Ранее Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничения в отношении него и экс-совладельца банка Петра Авена.
«Мы удовлетворены этим решением», — сказал Михаил Фридман. Его слова приводит РБК.
Суд отменил санкции против покинувших Россию Фридмана и Авена 10 апреля. Кроме того, Совет Евросоюза обязали оплатить расходы предпринимателей, связанных с рассмотрением дела.
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