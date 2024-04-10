Фридман отреагировал на отмену санкций Евросоюза

Фридман заявил, что удовлетворен отменой персональных санкций ЕС
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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Михаил Фридман рад, что с него сняли санкции Евросоюза Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнесмен и бывший член совета директоров «Альфа-банка» Михаил Фридман заявил, что удовлетворен снятием персональных санкций Евросоюза. Ранее Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничения в отношении него и экс-совладельца банка Петра Авена.

«Мы удовлетворены этим решением», — сказал Михаил Фридман. Его слова приводит РБК.

Суд отменил санкции против покинувших Россию Фридмана и Авена 10 апреля. Кроме того, Совет Евросоюза обязали оплатить расходы предпринимателей, связанных с рассмотрением дела.

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Бизнесмен и бывший член совета директоров «Альфа-банка» Михаил Фридман заявил, что удовлетворен снятием персональных санкций Евросоюза. Ранее Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничения в отношении него и экс-совладельца банка Петра Авена. «Мы удовлетворены этим решением», — сказал Михаил Фридман. Его слова приводит РБК. Суд отменил санкции против покинувших Россию Фридмана и Авена 10 апреля. Кроме того, Совет Евросоюза обязали оплатить расходы предпринимателей, связанных с рассмотрением дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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