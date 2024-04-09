09 апреля 2024

Клещи покусали десятки свердловчан за две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Сезон клещей начался 25 марта Фото:

В Свердловской области с 25 марта зафиксировали 46 пострадавших от укусов клещей. Об этом рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов в ходе брифинга.

«На утро, 10 апреля, зарегистрировано уже 46 обращений в Свердловской области по поводу присасывания клеща», — сказал Харитонов. Он отметил, что в Екатеринбурге таких обращений составляет семь штук.

Первый в 2024 году укус клеща на Среднем Урале зафиксировали 25 марта. Тогда пострадал ребенок дошкольного возраста. Пострадавшему ввели противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью. В поликлиники региона уже начали завозить вакцины против клещевого энцефалита.

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В Свердловской области с 25 марта зафиксировали 46 пострадавших от укусов клещей. Об этом рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов в ходе брифинга. «На утро, 10 апреля, зарегистрировано уже 46 обращений в Свердловской области по поводу присасывания клеща», — сказал Харитонов. Он отметил, что в Екатеринбурге таких обращений составляет семь штук. Первый в 2024 году укус клеща на Среднем Урале зафиксировали 25 марта. Тогда пострадал ребенок дошкольного возраста. Пострадавшему ввели противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью. В поликлиники региона уже начали завозить вакцины против клещевого энцефалита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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