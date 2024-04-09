Общество Клещи покусали десятки свердловчан за две недели 10 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 + Сезон клещей начался 25 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с 25 марта зафиксировали 46 пострадавших от укусов клещей. Об этом рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов в ходе брифинга. «На утро, 10 апреля, зарегистрировано уже 46 обращений в Свердловской области по поводу присасывания клеща», — сказал Харитонов. Он отметил, что в Екатеринбурге таких обращений составляет семь штук. Первый в 2024 году укус клеща на Среднем Урале зафиксировали 25 марта. Тогда пострадал ребенок дошкольного возраста. Пострадавшему ввели противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью. В поликлиники региона уже начали завозить вакцины против клещевого энцефалита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области с 25 марта зафиксировали 46 пострадавших от укусов клещей. Об этом рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов в ходе брифинга. «На утро, 10 апреля, зарегистрировано уже 46 обращений в Свердловской области по поводу присасывания клеща», — сказал Харитонов. Он отметил, что в Екатеринбурге таких обращений составляет семь штук. Первый в 2024 году укус клеща на Среднем Урале зафиксировали 25 марта. Тогда пострадал ребенок дошкольного возраста. Пострадавшему ввели противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью. В поликлиники региона уже начали завозить вакцины против клещевого энцефалита. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям