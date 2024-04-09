Для свердловчан завезли сотни тысяч вакцин от клеща

В Свердловскую область поступило около 200 тысяч доз вакцин против клещевого энцефалита. В скором времени они появятся в больницах региона, рассказали в департаменте информполитики (ДИП).
«Наша область является зоной напряженного природного очага клещевых инфекций. Самой эффективной мерой защиты от них была и остается вакцинация. Делать прививку, обеспечивая свой организм надежной защитой против клещевого энцефалита, или нет — каждый решает для себя, но печальные последствия отказа мы регистрируем буквально каждый год», — пояснил внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.
В настоящее время препараты сгружают в свердловские поликлиники. «Уже к концу текущей недели они появятся в учреждениях здравоохранения», — отметили в ДИПе.
Свердловский Роспотребнадзор предупредил жителей региона о необходимости вакцинации против клеща. По словам специалистов, последствия заражения могут быть самыми разными: от эпилепсии до летального исхода.
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