09 апреля 2024

В суд поступило дело экс-судьи из ЯНАО, подозреваемого в организации стрелкового клуба

Уголовное дело экс-судьи Раенгулова будет рассматривать суд Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Уголовное дело экс-судьи Раенгулова вновь поступило в суд Лабытнанги Фото:

Уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи Алишера Раенгулова и его брата Тимура, подозреваемых в незаконном обороте и переделке огнестрельного оружия поступило в суд Лабытнанги. Информация об этом опубликована на сайте суда.

«Уголовное дело в отношении Алишера и Тимура Раенгуловых, подозреваемых по статье 222 УК РФ „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“ и статье 223 УК РФ „Незаконное изготовление оружия“ поступило в суд Лабытнанги 8 апреля. Его будет рассматривать судья Андрей Карплюк», — следует из карточки уголовного дела, опубликованной на сайте суда.

Алишер Раенгулов начал работу в суде Салехарда в 2003 году на должности помощника судьи. С 2007 по 2011 годы работал помощником судьи в суде ЯНАО, после чего стал мировым судьей в суде окружной столицы. В 2016 году перешел на должность федерального судьи, с которой уволился в 2021 году, после того, как им заинтересовались силовики по подозрению в организации нелегального стрелкового клуба.

Как у бывшего федерального судьи, у Раенгулова оставалось право на судейскую неприкосновенность. По представлению председателя СКР Александра Бастрыкина он был ее лишен год спустя. Уголовное дело в отношении братьев Раенгуловых поступило в суд Лабытнанги в первый раз в ноябре 2023 года, однако судья Андрей Карплюк вернул дело в прокуратуру на доследование. Сторона обвинения не согласилась с данной позицией и обратилась в суд ЯНАО, где было решено возобновить рассмотрение уголовного дела. В настоящее время дело зарегистрировано в горсуде Лабытнанги, а для его рассмотрения был назначен тот же судья Карплюк.

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Уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи Алишера Раенгулова и его брата Тимура, подозреваемых в незаконном обороте и переделке огнестрельного оружия поступило в суд Лабытнанги. Информация об этом опубликована на сайте суда. «Уголовное дело в отношении Алишера и Тимура Раенгуловых, подозреваемых по статье 222 УК РФ „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“ и статье 223 УК РФ „Незаконное изготовление оружия“ поступило в суд Лабытнанги 8 апреля. Его будет рассматривать судья Андрей Карплюк», — следует из карточки уголовного дела, опубликованной на сайте суда. Алишер Раенгулов начал работу в суде Салехарда в 2003 году на должности помощника судьи. С 2007 по 2011 годы работал помощником судьи в суде ЯНАО, после чего стал мировым судьей в суде окружной столицы. В 2016 году перешел на должность федерального судьи, с которой уволился в 2021 году, после того, как им заинтересовались силовики по подозрению в организации нелегального стрелкового клуба. Как у бывшего федерального судьи, у Раенгулова оставалось право на судейскую неприкосновенность. По представлению председателя СКР Александра Бастрыкина он был ее лишен год спустя. Уголовное дело в отношении братьев Раенгуловых поступило в суд Лабытнанги в первый раз в ноябре 2023 года, однако судья Андрей Карплюк вернул дело в прокуратуру на доследование. Сторона обвинения не согласилась с данной позицией и обратилась в суд ЯНАО, где было решено возобновить рассмотрение уголовного дела. В настоящее время дело зарегистрировано в горсуде Лабытнанги, а для его рассмотрения был назначен тот же судья Карплюк.
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