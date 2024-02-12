Судьи раскрыли причину снятия с должности председателя суда в ЯНАО

Судейская коллегия оставила в силе снятие с должности председателя суда из ЯНАО

12 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

ВККС в Москве отклонила жалобы судьи Лабытнангского суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высшая квалификационная судейская коллегия оставила без удовлетворения ходатайство судьи из Лабытнанги (ЯНАО) Андрея Карплюка, который был снят с должности председателя суда в октябре 2023 года. Он досрочно сложил с себя полномочия после привлечения к дисциплинарной ответственности, сообщает окружная судейская коллегия. «По итогам заседания ВККС РФ жалоба председателя Лабытнангского горсуда ЯНАО Андрея Карплюка на решение квалификационной коллегии судей ЯНАО от 11 октября 2023 года о досрочном прекращении его полномочий председателя указанного суда с оставлением в должности судьи оставлена без удовлетворения», — сообщается на официальном сайте окружной квалификационной судейской коллегии. Также была отклонена жалоба судьи на ранее наложенное дисциплинарное взыскание. По данным информационного портала «Pravo.ru», Карплюк получил предупреждение за то, что оставил без удовлетворения просьбу судьи о самоотводе. После этого он отказался взять на себя полномочия одной из судей, которая собиралась в отпуск. Бывший председатель пытался сослаться на то, что занимает должность только три года, и за один и тот же проступок дважды не наказывают (дисциплинарное взыскание и снятие с должности председателя произошло в один и тот же день), но члены ВККС смотрели на обстоятельства дела иначе и оставили обе жалобы без удовлетворения. Корреспондент агентства направил запрос в управление судебного департамента по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Конкурс на замещение должности председателя суда Лабытнанги должен завершиться 12 февраля. По информации окружного УСД, обязанности председателя суда временно исполняет судья Алексей Тюнин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высшая квалификационная судейская коллегия оставила без удовлетворения ходатайство судьи из Лабытнанги (ЯНАО) Андрея Карплюка, который был снят с должности председателя суда в октябре 2023 года. Он досрочно сложил с себя полномочия после привлечения к дисциплинарной ответственности, сообщает окружная судейская коллегия. «По итогам заседания ВККС РФ жалоба председателя Лабытнангского горсуда ЯНАО Андрея Карплюка на решение квалификационной коллегии судей ЯНАО от 11 октября 2023 года о досрочном прекращении его полномочий председателя указанного суда с оставлением в должности судьи оставлена без удовлетворения», — сообщается на официальном сайте окружной квалификационной судейской коллегии. Также была отклонена жалоба судьи на ранее наложенное дисциплинарное взыскание. По данным информационного портала «Pravo.ru», Карплюк получил предупреждение за то, что оставил без удовлетворения просьбу судьи о самоотводе. После этого он отказался взять на себя полномочия одной из судей, которая собиралась в отпуск. Бывший председатель пытался сослаться на то, что занимает должность только три года, и за один и тот же проступок дважды не наказывают (дисциплинарное взыскание и снятие с должности председателя произошло в один и тот же день), но члены ВККС смотрели на обстоятельства дела иначе и оставили обе жалобы без удовлетворения. Корреспондент агентства направил запрос в управление судебного департамента по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Конкурс на замещение должности председателя суда Лабытнанги должен завершиться 12 февраля. По информации окружного УСД, обязанности председателя суда временно исполняет судья Алексей Тюнин.