В ЯНАО за незаконный оборот оружия судят экс-судью Раенгулова. Скрин

25 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Суд ЯНАО рассмотрит причастность судьи Раенгулова к переделке оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В суде ЯНАО рассматривается уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи Салехардского горсуда Алишера Раенгулова и его брата Тимура Раенгулова, которых подозревают в незаконном приобретении и изготовлении оружия. Информация об этом содержится на сайте суда. «Уголовное дело в отношении Алишера и Тимура Раенгуловых, подозреваемых по статье 222 УК РФ „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“ и статье 223 УК РФ „Незаконное изготовление оружия“, поступило в суд ЯНАО 28 февраля. Первоначально, дело рассматривалось в городском суде Лабытнанги и было возвращено следователям», — следует из информации в карточке судебного дела, опубликованной на сайте суда ЯНАО. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного следственного управления СК РФ. На момент публикации новости ответ не получен. По данным источников агентства в силовых структурах, Раенгулов содержал подпольный стрелковый клуб. Через неизвестных поставщиков он и его сообщники закупали гражданское оружие и переделывали его в боевое. Федерального судью Салехардского горсуда Алишера Раенгулова задержали 26 апреля 2021 года оперативники ФСБ за незаконные изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия. После задержания, 30 апреля он оставил свой пост, однако у него оставалась судейская неприкосновенность. В сентябре 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал снять судейскую неприкосновенность в отношении пяти федеральных судей, в число которых попал Раенгулов. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела представление Бастрыкина и удовлетворила его. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суде ЯНАО рассматривается уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи Салехардского горсуда Алишера Раенгулова и его брата Тимура Раенгулова, которых подозревают в незаконном приобретении и изготовлении оружия. Информация об этом содержится на сайте суда. «Уголовное дело в отношении Алишера и Тимура Раенгуловых, подозреваемых по статье 222 УК РФ „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“ и статье 223 УК РФ „Незаконное изготовление оружия“, поступило в суд ЯНАО 28 февраля. Первоначально, дело рассматривалось в городском суде Лабытнанги и было возвращено следователям», — следует из информации в карточке судебного дела, опубликованной на сайте суда ЯНАО. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного следственного управления СК РФ. На момент публикации новости ответ не получен. По данным источников агентства в силовых структурах, Раенгулов содержал подпольный стрелковый клуб. Через неизвестных поставщиков он и его сообщники закупали гражданское оружие и переделывали его в боевое. Федерального судью Салехардского горсуда Алишера Раенгулова задержали 26 апреля 2021 года оперативники ФСБ за незаконные изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия. После задержания, 30 апреля он оставил свой пост, однако у него оставалась судейская неприкосновенность. В сентябре 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал снять судейскую неприкосновенность в отношении пяти федеральных судей, в число которых попал Раенгулов. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела представление Бастрыкина и удовлетворила его.