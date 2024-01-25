Общество Стрелков получил четыре года колонии за призывы к экстремизму 25 января 2024 в 16:11 Размер текста - 17 + Игорь Стрелков приговорен к четырем годам колонии за призывы к экстремизму Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Новость по теме Чем известен задержанный Игорь Стрелков Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает пресс-служба судов. Кроме того, ему запретили на три года пользоваться интернетом. Стрелков признан виновным по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Спустя месяц стало известно, что уголовное дело против Стрелкова было засекречено из-за государственной тайны. Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает пресс-служба судов. Кроме того, ему запретили на три года пользоваться интернетом. Стрелков признан виновным по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Спустя месяц стало известно, что уголовное дело против Стрелкова было засекречено из-за государственной тайны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям