Стрелков получил четыре года колонии за призывы к экстремизму

Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает пресс-служба судов. Кроме того, ему запретили на три года пользоваться интернетом. Стрелков признан виновным по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Спустя месяц стало известно, что уголовное дело против Стрелкова было засекречено из-за государственной тайны.
Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает пресс-служба судов. Кроме того, ему запретили на три года пользоваться интернетом. Стрелков признан виновным по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Спустя месяц стало известно, что уголовное дело против Стрелкова было засекречено из-за государственной тайны.