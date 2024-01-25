Стрелков получил четыре года колонии за призывы к экстремизму

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Игорь Стрелков приговорен к четырем годам колонии за призывы к экстремизму Фото:
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Чем известен задержанный Игорь Стрелков

Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает пресс-служба судов. Кроме того, ему запретили на три года пользоваться интернетом. Стрелков признан виновным по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Спустя месяц стало известно, что уголовное дело против Стрелкова было засекречено из-за государственной тайны.

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Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает пресс-служба судов. Кроме того, ему запретили на три года пользоваться интернетом. Стрелков признан виновным по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Спустя месяц стало известно, что уголовное дело против Стрелкова было засекречено из-за государственной тайны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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