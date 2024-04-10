Экс-замначальника пермской колонии оставили в СИЗО

Шварев работал под руководством Ильи Асламова, который также находится в СИЗО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывшего заместителя начальника пермской ИК-37 Андрея Шварева оставили в СИЗО. Такое решение принял судья Пермского краевого суда Алексей Курбатов.

«Судья Пермского краевого суда Алексей Курбатов оставил без изменений решение первой инстанции и оставил в СИЗО бывшего заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева. Следствие обвиняет его в служебной халатности», — пишет Properm.

Уточняется, что в сентябре 2023 года Шварев подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. По мнению следствия, он специально это сделал, так как узнал об уголовном преследовании. В апреле 2024 года Шварева объявили в розыск и арестовали в Донецке. В ближайшее время он может вернуться в зону СВО, но не добровольцем как раньше, а по спецприказу.

Ранее URA.RU рассказало, что заключенный ИК-37 обвинил Шварева в вымогательстве. Также в СИЗО находится начальник колонии Илья Асламов, которого подозревают в получении крупной взятки.