Кто такая и чем известна феминистка Маршенкулова, на которую завели дело за оправдание терроризма

На феминистку Маршенкулову завели дело за оправдание терроризма

10 апреля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Маршенкулова оправдывала убийство российского военкора Владлена Татарского Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва Журналистка, блогер и феминистка Залина Маршенкулова обвиняется в оправдании терроризма. В своем Telegram она оправдывала убийство российского военкора Владлена Татарского. URA.RU расскажет, кто такая Маршенкулова и чем она известна. «Против феминистки Залины Маршенкуловой заведено уголовное дело об оправдании терроризма», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на свой источник. Биография Залина Маршенкулова — российская журналистка и феминистка. Она родилась в июне 1986 года в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Училась в Московском государственном университете. Работала Маршенкулова в компании Buman Media и в издательском доме «Комитет». Маршенкулова не всегда была феминисткой. Как она позже отмечала сама, журналистка прошла путь от женоненавистничества к поддержке женщин. Позже феминистка завела telegram-канал «Женская власть». Там она продвигала свои идеи и взгляды. Маршенкулова выступает за права женщин и их независимость от общественного одобрения. По ее мнению, женщины должны иметь возможность проявлять не только доброту и нежность, но и другие черты характера. Также она признает права мужчин не служить в армии и быть чувствительными. В 2018 году вышла книга «Феминистки не носят розовое (и другие мифы)», в которой Маршенкулова делилась своими взглядами на жизнь современных женщин. Изначально в книге присутствовали мнения писательницы Хелен Филдинг, актрис Киры Найтли и Эммы Уотсон, однако для российского издания в число феминисток добавили публициста Беллу Рапопорт и Маршенкулову. Широкой публике она стала известна после участия в рекламе Reebok. Слоганом кампании был: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Скандальная реклама На рекламу Reebok с журналисткой в России отреагировали неоднозначно. Пользователи социальных сетей раскритиковали рекламную компанию #Нивкакиерамки, из-за чего пришлось удалить часть постеров. Также в Кунцевский районный суд Москвы поступил иск от директора рекламного агентства «Главпиар» Олега Воронина. Он требовал от Маршенкуловой публичные извинения и компенсацию за рекламу. Воронин отмечал, что такие рекламные кампании портят имидж всего рекламного направления в целом. Однако Кунцевский суд Москвы иск отклонил. Маршенкуловой также угрожали расправой. По словам руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, девушке поступали угрозы убийством, избиением, изнасилованием и обливанием кислотой. Цитаты феминистки «Я полукровка, по отцу кабардинка, по матери русская. Из-за моей деятельности мне приходят угрозы сломать ноги с обеих сторон. Угрожают даже родственники.»;

«До третьего курса работала в журналистике, но потом поняла, что не люблю людей и общение, а люблю просто креативить и сочинять что-нибудь.»;

«Шаблонный феминизм — не про меня. Бывает, что ты прочитала книгу и живешь по ней, — многие так делают. Это плохо заканчивается. Мой же феминизм, наоборот, авторский — потому его и называют „залинизмом“».;

«Я люблю черный юмор, люблю шутить — возможно, очень плохо — про секс и куннилингус, и это нормально. Это не должно вызывать в обществе желание меня порезать на куски.»;

«Меня никто никогда не угнетал. Большую часть жизни я работаю на руководящих должностях, слышала разные комментарии по этому поводу, но в глаза не говорили ничего. Но мне жаль девочек, которые растут в патриархальном аду»

«Несчастные телки рано или поздно сатанеют и превращаются в феминисток. <…> Это моя цитата, я целую книгу написала о том, как я была мизогинкой. Я была очень буйной»;

«Когда женщина добивается успехов, она начинает думать, что она умная, а все остальные женщины — глупые. Это нормальный путь. Его проходят все феминистки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистка, блогер и феминистка Залина Маршенкулова обвиняется в оправдании терроризма. В своем Telegram она оправдывала убийство российского военкора Владлена Татарского. URA.RU расскажет, кто такая Маршенкулова и чем она известна. «Против феминистки Залины Маршенкуловой заведено уголовное дело об оправдании терроризма», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на свой источник. Залина Маршенкулова — российская журналистка и феминистка. Она родилась в июне 1986 года в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Училась в Московском государственном университете. Работала Маршенкулова в компании Buman Media и в издательском доме «Комитет». Маршенкулова не всегда была феминисткой. Как она позже отмечала сама, журналистка прошла путь от женоненавистничества к поддержке женщин. Позже феминистка завела telegram-канал «Женская власть». Там она продвигала свои идеи и взгляды. Маршенкулова выступает за права женщин и их независимость от общественного одобрения. По ее мнению, женщины должны иметь возможность проявлять не только доброту и нежность, но и другие черты характера. Также она признает права мужчин не служить в армии и быть чувствительными. В 2018 году вышла книга «Феминистки не носят розовое (и другие мифы)», в которой Маршенкулова делилась своими взглядами на жизнь современных женщин. Изначально в книге присутствовали мнения писательницы Хелен Филдинг, актрис Киры Найтли и Эммы Уотсон, однако для российского издания в число феминисток добавили публициста Беллу Рапопорт и Маршенкулову. Широкой публике она стала известна после участия в рекламе Reebok. Слоганом кампании был: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». На рекламу Reebok с журналисткой в России отреагировали неоднозначно. Пользователи социальных сетей раскритиковали рекламную компанию #Нивкакиерамки, из-за чего пришлось удалить часть постеров. Также в Кунцевский районный суд Москвы поступил иск от директора рекламного агентства «Главпиар» Олега Воронина. Он требовал от Маршенкуловой публичные извинения и компенсацию за рекламу. Воронин отмечал, что такие рекламные кампании портят имидж всего рекламного направления в целом. Однако Кунцевский суд Москвы иск отклонил. Маршенкуловой также угрожали расправой. По словам руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, девушке поступали угрозы убийством, избиением, изнасилованием и обливанием кислотой.