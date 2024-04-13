Экс-депутат Рады Царев: СБУ готовит покушения на россиян, популярных на Украине

13 апреля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

На сторону России перешло огромное количество сотрудников СБУ, отметил Олег Царев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киев выбирает для совершения покушений в России личностей, которые хорошо известны на Украине и имели власть. Также ВСУ важно, чтобы у этих людей не было охраны и оружия. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-депутат украинской Рады Олег Царев. В Москве 12 апреля произошло покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Его автомобиль взорвался на парковке жилого дома. Бывший сотрудник СБУ получил ранение нетяжелой формы. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. С 2014 года он помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. «Украина воюет не только на линии фронта, но и ведет медийную войну. Им нужны победы, а на фронте дела у ВСУ идут не очень. Каждый день запускаются какие-то медийные „отвлекаловки“ для населения Украины. Борьба за эмоции чрезвычайно важна для Киева. Зеленский сам работник медийной индустрии. Поэтому он хорошо понимает, что для большего эффекта, нужно выбирать для покушения тех личностей, которые известны в Украине [политики, люди, близкие к власти]. Так же огромную роль играет отсутствие у этих людей охраны и оружия», — объяснил Олег Царев. Бывший депутат Рады отметил, что на сторону России перешли и другие сотрудники ВСУ, но они не так публичны, в отличие от Прозорова. «На сторону России перешло огромное количество сотрудников СБУ. Но в основном эти люди оставались непубличными. А Прозоров человек медийный, постоянно что-то комментировал, высказывался. Так что я не сомневаюсь, что покушение на Прозорова — это дело рук Украины. Других в этом плане он не интересует», — добавил Царев. В 2023 году в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Украины Ильи Кивы. Тогда ряд украинских СМИ сообщил, что убийство было организовано СБУ. Кива открыто критиковал президента Украины Владимира Зеленского и киевский режим, был частым гостем на российских федеральных телеканалах. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что его хотели убить по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. В итоге он погиб в ДТП. В 2022 году в Херсоне было совершено покушение на заместителя главы Департамента внутренней политики администрации области Игоря Телегина. Сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, Телегин выжил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев выбирает для совершения покушений в России личностей, которые хорошо известны на Украине и имели власть. Также ВСУ важно, чтобы у этих людей не было охраны и оружия. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-депутат украинской Рады Олег Царев. В Москве 12 апреля произошло покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Его автомобиль взорвался на парковке жилого дома. Бывший сотрудник СБУ получил ранение нетяжелой формы. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. С 2014 года он помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. «Украина воюет не только на линии фронта, но и ведет медийную войну. Им нужны победы, а на фронте дела у ВСУ идут не очень. Каждый день запускаются какие-то медийные „отвлекаловки“ для населения Украины. Борьба за эмоции чрезвычайно важна для Киева. Зеленский сам работник медийной индустрии. Поэтому он хорошо понимает, что для большего эффекта, нужно выбирать для покушения тех личностей, которые известны в Украине [политики, люди, близкие к власти]. Так же огромную роль играет отсутствие у этих людей охраны и оружия», — объяснил Олег Царев. Бывший депутат Рады отметил, что на сторону России перешли и другие сотрудники ВСУ, но они не так публичны, в отличие от Прозорова. «На сторону России перешло огромное количество сотрудников СБУ. Но в основном эти люди оставались непубличными. А Прозоров человек медийный, постоянно что-то комментировал, высказывался. Так что я не сомневаюсь, что покушение на Прозорова — это дело рук Украины. Других в этом плане он не интересует», — добавил Царев. В 2023 году в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Украины Ильи Кивы. Тогда ряд украинских СМИ сообщил, что убийство было организовано СБУ. Кива открыто критиковал президента Украины Владимира Зеленского и киевский режим, был частым гостем на российских федеральных телеканалах. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что его хотели убить по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. В итоге он погиб в ДТП. В 2022 году в Херсоне было совершено покушение на заместителя главы Департамента внутренней политики администрации области Игоря Телегина. Сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, Телегин выжил.